Více bohoslužeb o Velikonocích na ČT. Přidá i přenos z Národního divadla

08.04.2020 10:08

K tradičnímu velikonočnímu programu České televize přibydou o letošních svátcích bohoslužby a také výjimečný přímý přenos se sólisty baletu Národního divadla. Oblíbený benefiční pořad Pomozte dětem Česká televize odvysílá. Ale jinak a později.

Česká televize chce o letošních velikonočních svátcích podpořit věřící, kteří nyní nemohou do kostela. „ Od čtvrtečního večerního začátku velikonočních svátků až po neděli tak pokryjeme celkem čtyři bohoslužby. Začneme na Zelený čtvrtek bohoslužbou z kostela sv. Jakuba v Brně, která připomíná Poslední večeři Páně. Na Velký pátek budeme přenášet obřady připomínající ukřižování, na Bílou sobotu velikonoční vigilii, tedy očekávání vzkříšení Ježíše Krista, a završíme to nedělní bohoslužbou, na které budeme slavit samotné zmrtvýchvstání ,“ upřesňuje Patrick Diviš z tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby a dodává: „ Tradičně také divákům přineseme velikonoční poselství a požehnání papeže Františka Městu a světu, takzvané Urbi et Orbi .“

▲ Po strništi bos (foto: ČT)

Se speciálním programem, který reflektuje dnešní složitou situaci, přijde i kanál ČT art. V neděli 12. dubna od 20 hodin Česká televize přinese mimořádný přímý přenos Protančíme tím - Baletní gala, kde zatančí sólisté Národního divadla, například Mathias Deneux, Ayaka Fujii, Roger Cuadrado nebo Radka a Adam Zvonařovi. Připravena je na ČT art také řada záznamů koncertů klasické i populární hudby a divadelních her.

Tradiční rodinné pořady a pohádky nabídne o Velikonocích ČT1, včetně nového dílu Zázraků přírody. Benefiční pořad České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem, který se už přes dvacet let objevuje ve velikonočním programu, se ČT rozhodla i navzdory krizovým opatřením natočit a odvysílat, aby pomohla podpořit vybrané charitativní projekty. Jeho podoba bude však jiná, než jsou diváci zvyklí. Ve vysílání ČT by se pořad mohl objevit už na začátku května.

▲ Malý princ (foto: ČT)

Pro nejmenší diváky je pak na webu Déčka připravena speciální kolekce on-line aktivit, a to ve velikonoční obdobě oblíbeného Adventního kalendáře. Učitelé a rodiče pak také mohou najít krátká vzdělávací videa k velikonočním svátkům pro své žáky a děti na webu ČT edu.

▲ Zázraky přírody - Maroš Kramáš a Vladimír Kořen (foto: ČT)

Výběr z velikonoční nabídky České televize:

čtvrtek 9. 4. Zelený čtvrtek

17:30 Večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku

Mše na památku Večeře Páně. Bohoslužbu celebruje farář Jan Pacner.

pátek 10. 4. Velký pátek

10:00 Velkopáteční bohoslužba

Přímý přenos z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích. Režie J. Rásocha

sobota 11. 4. Bílá sobota

20:30 Velikonoční vigilie

Přímý přenos slavnosti vzkříšení Ježíše Krista z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Režie J. Rásocha

neděle 12. 4. Velikonoční neděle - vzkříšení

10:00 Bohoslužba Církve československé husitské

Přímý přenos oslavy Božího hodu velikonočního - Vzkříšení Páně z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze. Bohoslužbě předsedá patriarcha Tomáš Butta. Režie J. Rásocha

11:55 Urbi et Orbi

Přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka.

