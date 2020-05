Ve středu výluka vysílače Chomutov - Jedlák

23.05.2020 19:04

DNES!

Ve středu 27. května 2020 proběhne plánovaná výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Chomutov - Jedlák a to v čase od 6:00 do 15:00 hodin, resp. od 10:00 do 15:00 hodin.

Důvodem je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

Během výluky nebude možné přijímat televizní multiplexy z DVB-T2 - konkrétně multiplex 21 a PS12 (Přechodová síť 12) a také starší DVB-T multiplex 2.

Od 10. do 15. hodiny se z chomutovského vysílače dočasně odmlčí také rozhlasové stanice a to konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Region Sever, Fajn Rádio Agara a Rádio Blaník.