MTS TV přidala HGTV, programy Discovery v extra balíčku

01.07.2020 18:57

DNES!

30. června se rozšířila televizní nabídka satelitní pay-tv platformy MTS TV ruského telekomunikačního operátora MTS. Provozovatel do balíčků zařadil nový program americké společnosti Discovery - HGTV.

Kanál HGTV HD (Home & Garden Television) je mezinárodní televizní kanál o domácnosti, designu, interiéru, opravách a nákupu nemovitostí. S programem HGTV se mohou diváci podívat do nejneobvyklejších domů po celém světě, získat inspiraci a užitečné tipy pro opravu bytu, domu nebo zahradní dekorace.

MTS zařadila stanici HGTV HD do balíčků Bazovyj, Razširennyj, Bazovyj Plus a Razširennyj Plus.

Z novinek operátora MTS to není všechno. Dokumentární kanál Animal Planet HD byl stažen z balíčků Bazovyj, Razširennyj, Bazovyj Plus a Razširennyj Plus. Zájemci o Animal Planet HD si musí objednat doplňkový balíček Okean otkrytyj. V tomto balíčku jsou i další stanice Discovery.

MTS zároveň ze všech balíčků vyřadil program Fine Living HD.

Program H2 HD se nyní jmenuje History 2 HD.

technické parametry - HGTV HD:

• ABS 2A (74,7°E), freq. 12,160 GHz, pol. V, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Verimatrix