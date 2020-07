Biser Arichtev natáčí pro ČT seriál Kukačky

09.07.2020 11:35

DNES!

V Praze-Klánovicích a na Slapech momentálně natáčí televizní štáb v čele s režisérem Biserem Arichtevem třináctidílný seriál Kukačky. Ústřední rodičovskou čtveřici, která si v porodnici zamění děti, ztvární Sabina Remundová s Davidem Novotným a Marta Dancingerová s Markem Adamczykem.

Tvůrci, kteří jsou podepsáni pod projekty, jako Vyprávěj nebo První republika, se po vynucené jarní pauze vrátili k natáčení. Poslední klapka padne na konci prázdnin.

▲ Seriál Kukačky, T. Schaefer, M. Adamczyk, M. Dancingerová (foto: ČT)

„ Díky silnému a jedinečnému tématu, tedy záměně dětí, máme možnost rozvinout dramatický příběh založený na reálných vztazích osobitých postav, ukázaných v běžných každodenních situacích. Jde o typ seriálu, který v posledních letech z českých obrazovek téměř vymizel ,“ vysvětluje kreativní producent České televize Jan Lekeš a scenárista a autor námětu Jan Coufal jej doplňuje: „ Situace, kdy šest let vychováváte cizí dítě, nemůžete nechat jen tak lusknutím prstu zmizet. Těch způsobů, jak se k tomu postavit, je celá řada. U žádného se ale nedá říct, že je vyloženě správný, nebo špatný. Nejvíc mě na námětu baví různorodost, kdy nic není černobílé .“

▲ Seriál Kukačky, S. Remundová a D. Novotný (foto: ČT)

Vyprávění začíná v malém českém městě, kde žije manželský pár v podání Davida Novotného a Sabiny Remundové. „ Jakmile jsem dostala scénář, řekla jsem si, že to je role pro mě. Po sérii záporných a přísnějších postav jsem ráda za tuto nabídku. Moje Olga má v sobě jadrnost a laskavost. Právě tento pozitivní přístup v kombinaci s událostí, která ji potká, je pro herce ideální příležitostí, jak propojit drama s humorem ,“ říká herečka. Manželé totiž po jednom lékařském vyšetření zjišťují, že jejich šestiletý syn není pravděpodobně jejich. Do příběhu následně vstupuje další rodičovský pár ztvárněný Martou Dancingerovou a Markem Adamczykem. „ Hraju tatínka, který zjistí, že nevychovává své dítě. Zároveň se snaží skloubit kariéru ambiciózního architekta s rodičovskou funkcí. Podobnou situaci člověk kolem sebe často nevidí, proto je těžké si představit, jak by na to reagoval. Na začátku jsem měl pocit, že řešení je jednoznačné a člověk se musí rozhodnout tak, nebo tak. Žádný konsenzus ale neexistuje ,“ popisuje herec.

Ústřední dvojici zaměněných chlapců ztvárňují Viktor Sekanina a Theo Schaefer. V dalších rolích se představí Jiří Štrébl, Veronika Freimanová, Michal Isteník, Jitka Čadek Čvančarová, Štěpán Benoni nebo Petr Kostka. „ Látka má neuvěřitelný potenciál podívat se blíž na vztahy. Téma zasáhne lidi v emocionální rovině. Proto to pro mě byla velká výzva najít herce, kteří budou mezi sebou fungovat. Ať už se jedná o vztah partnerský nebo pozici protagonisty a antagonisty. Námět jen rozehrává široké spektrum možností a mikropříběhů ,“ říká režisér Biser Arichtev. Štáb má za sebou více než polovinu z osmdesáti natáčecích dní. Po záběrech z Hradových Střimelic, Prahy-Klánovic nebo Slap se vrátí do pražského centra a ateliérů České televize.

zdroj: ČT