Příběhy bouří v doku seriálu na Viasat Nature

07.07.2020 16:33

Až posvátnou hrůzu, ale i velkou pokoru budí v lidech extrémní projevy počasí, nad kterými často zůstává jen rozum stát. Mnohé z nich přitom mají na svědomí nejen obrovské materiální škody, ale i lidské životy.

Smrtící počasí, které s sebou přináší zkázu a katastrofy, je stále častějším jevem v různých koutech světa. Na zprávy o něm jsme si už víceméně zvykli - tam záplavy, tam velké sucho a požáry, tam zase sesuvy půdy... Jenže většina z nás má to štěstí, že žijeme v místech, kterým se velké katastrofy zpravidla vyhýbají. Ano, i v České republice si například záplavy vybírají svou daň (jak jsme ostatně hned několikrát byli svědky letos v červnu), ovšem stále žijeme v tom (relativně) mírném podnebném pásmu.

Televize, noviny i internet nás každodenně bombardují zprávami z rozličných zemí, které v nás nutně musejí vyvolat pocit, že to jako lidstvo rozhodně nemáme ve svých rukou, ač si na to občas suverénně a sebevědomě hrajeme. Vždyť stačí pár minut prudkého deště a klidně desítky lidí mohou v důsledku toho přijít o střechu nad hlavou. Už ani pojišťovny si nemohou být ničím jisté, protože třeba ony bleskové povodně často přicházejí bez varování a zároveň v místech, kde je nepamatují ani nejstarší pamětníci - a nemovitosti tam tedy bývají běžně a vcelku levně pojistitelné.

▲ Příběhy bouří (foto: Viasat)

V různých částech Spojených států se přitom počasí zejména v poslední dekádě projevuje extrémně už tak často, že si lidé zvykají na fakt, že za okamžik mohou klidně přijít o všechen majetek včetně vzpomínkových předmětů a rodinných fotografií (což většinu při zpětném pohledu z nich mrzí nejvíc). Místní dřevostavby se při tornádech sesouvají jako domečky z karet a při sesuvech půdy nebo povodních lidé bohužel vcelku běžně přicházejí o to nejcennější, co mají - o své životy či životy svých nejbližších.

O strastech, které počasí způsobuje Američanům, pojednává nový dokumentární seriál Příběhy bouří (v originále Storm Stories: The Next Chapter), který z pohledu jedné osoby sleduje následky smrtícího počasí v různých státech USA. V celkem osmi epizodách (plus jedné poloviční bonusové) projíždí štáb různé kouty země a sleduje příběhy konkrétních, skutečných lidí z masa a kostí, kteří si katastrofu okusili - nebo ve chvíli natáčení ještě okoušeli - na vlastní kůži. Ke sledovaným projevům počasí patří třeba ohňové tornádo (firenado) v Kalifornii, rekordní záplavy v Nashvillu (Tennessee) nebo sesuvy bahna ve státě Washington.

Na dokumentární seriál Příběhy bouří se mohou podívat diváci na kanále Viasat Nature v pátek 10. července ve 20:00 hodin, event. 11.7.2020 v 19:55 hodin.