Platforma EWC 360 Fan Tour přinese závod 24 hodin Le Mans

28.08.2020 18:53

DNES!

Platforma EWC 360 Fan Tour přináší bezplatný a naprosto unikátní pohled přímo do centra dění závodu 24 hodin Le Mans, a to včetně přístupu do zákulisí. Platforma plná speciálního obsahu byla ve spolupráci s Eurosport Events spuštěna už v pátek 28. srpna 2020.

Fanoušci motoristického sportu, kteří nemohou fandit přímo na místě, se tak za pomocí technologie virtuální reality podívají i do boxů nebo na tribunu. Závod se koná ve dnech 29. a 30 září.

Tato zcela nová platforma kombinuje technologii virtuální reality a 360stupňového videa. Díky tomu poskytne divákům ještě lepší zážitek, než kdyby fandili přímo na místě. Diváky totiž zavede přímo do centra dění. Fanoušci se podívají do zákulisí i na místa, kam se veřejnost nedostane. Rozhlížet se po závodišti navíc mohou z jakéhokoliv úhlu pohledu dle vlastní preference.

▲ Platforma EWC 360 Fan Tour (foto: Eurosport)

„ EWC 360 Fan Tour dává pro letošní ročník smysl ,“ říká François Ribeiro, šéf Eurosport Events. „ Fanoušci z celého světa budou moct sledovat závod na svých obrazovkách. Museli jsme ale udělat také něco pro ty, kteří se nemohou účastnit osobně. Proto jim nabídneme závod v digitální podobě zdarma. EWC 360 Fan Tour nabídne divákům ještě více než živé televizní vysílání, a to pohled do zákulisí po celou dobu závodu, a to i na místa, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná .“

Interaktivní platforma je přístupná zdarma přes počítač, tablet, smartphone nebo VR headset a poskytuje opravdu nezapomenutelný zážitek. Sledovat dění na závodě je možné také přes všechny platformy související se závodem: FIM EWC, 24 Heures Motos, ACO nebo Eurosport.

Program začal dnes v poledne sérií videí nahraných o víkendu. Součástí obsahu je prohlídka boxů, přístup ke startovní mřížce, zastávka pro doplnění paliva z pohledu obsluhy, prozkoumání nejtajnějšího prostoru na okruhu Race HQ, projížďka v kabině s komentářem řidiče, prožitek vzrušujícího momentu při předávání vlajky vítězi nebo výstup na slavnostní pódium.

zdroj: Eurosport