Sony Movies Christmas odstartuje 24. září

08.09.2020 09:49

Vánoční kanál Sony Movies Christmas začne vysílat na britském trhu ve čtvrtek 24. září 2020 a v provozu bude do ledna 2021. Stanice dočasně nahradí stávající retro program Sony Movies Classic.

Společnost Sony Pictures Television i letos přinese svým divákům vánoční balení jednoho ze svých programů. Sony Movies Classic na několik měsíců bude nahrazen programem Sony Movies Christmas.

Programové schéma stanice bude obsahovat britské premiéry jako "A Beauty and the Beast Christmas", "Marrying Father Christmas" a "The Christmas Cabin". Dále se diváci mohou těšit na tituly "A Christmas Eve Miracle", "Christmas Cruise", "Lucky Christmas", "The Christmas Contract" a "Magic Stocking".

Tématické víkendy stanice budou zahrnovat vánoční komedie, vánoční zpěv a mnoho dalších.

Stanice bude k dispozici na pozemní platformě Freeview, satelitních službách Sky UK a Freesat UK a také v kabelové síti Virgin.

technické parametry - Sky Movies Classic / Sky Movies Christmas (od 24.9.2020):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,306 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: BroadbandTVnews.com