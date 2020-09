Prima: Seriálem na přání bude Polda. Již příští neděli

25.09.2020 14:18

Televize Prima vůbec poprvé v historii umožnila divákům, aby si sami zvolili, který ze dvou pořadů chtějí sledovat. V hlasování, které probíhalo v tomto týdnu a přitáhlo nevídaný zájem diváků, nakonec těsně zvítězil seriál Polda.

Nová, čtvrtá řada s ostříleným policejním matadorem Michalem Břízou v podání Davida Matáska a jeho novým parťákem Juniorem v podání Vladimíra Polívky, se představí na obrazovkách už příští neděli 4. října ve 20.15.

▲ Seriál Polda (foto: FTV Prima)

Ve čtvrté sérii přibyde k Poldovi coby poručíku Michalovi Břízovi (David Matásek) nový parťák, Junior (Vladimír Polívka). Polda je drsný samorost, který před dvaceti lety při výkonu služby utrpěl zranění, kvůli kterému byl léta v kómatu. Po probuzení se opět přidal do řad policie. Je to spravedlivý drsňák ze starých časů, který pro dopadení pachatele volí nestandardní řešení. Bohužel se ocitl ve světě, který se za dvacet let změnil. Je sebevědomý, sebestředný, ale svou přímočarostí sympatický. Jeho nový parťák Vojta alias Junior je mu v mnohém podobný - má smysl pro humor a neustále se s ním špičkuje, ale zároveň má stejný způsob řešení případů, což potvrdí v osmi dílech nové série.

Nové nasazení pořadů od neděle 4. října

20.15 - Polda IV

21.25 - Zlatá maska

zdroj: Prima