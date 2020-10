ČT uvede minisérii Herec na iVysílání, poté na ČT1

02.10.2020 12:46

DNES!

První polovina padesátých let, Československo, Praha. Stanislav Láník je talentovaný herec. Jeho postavení ale ovlivňuje kádrový profil. Otec zemřel v odboji, matku zabili po sousedově udání za údajnou kolaboraci s Němci.

Zbyla mu tak pouze sestra Anežka a babička. Svého snu o velkém divadle se ale nechce vzdát. První ze tří dílů minisérie Herec, která byla nominována na „evropského televizního Oscara“ ocenění Prix Europa, uvidí diváci ČT1 v premiéře v neděli 11. října od 20.10 hodin.

„ Byla to výzva, která mě zavedla do nových neprobádaných končin. Jako herce i jako člověka. Otázku, jak se dá připravit, jsem si kladl dlouho před natáčením a nevím, jestli jsem našel odpověď. Jsem typ, který často propadá pocitu, že se nepřipravil dost a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Postava Standy Láníka pro mě byla zatím skutečně nejkomplikovanějším setkáním. Zejména, co se morálních rozporů týče ,“ říká představitel hlavní role Jan Cina.

V třídílném dramatu ztvárnil mladého ambiciózního divadelníka, který by se rád dostal z ochotnického souboru, kde má úspěch zatím spíše v agitačních hrách, mezi profesionály. Možnosti jeho postupu jsou ale mizivé. Standa navíc skrývá velké tajemství, jenž může být traumatizujícím hendikepem i překvapivou cestou ke kariéře. „ Jan Cina je inteligentní a velmi vnímavý herec. Nechtěli jsme pojmout jeho postavu jako hrdinu dané doby, ale takového, kterému by rozuměl současný člověk. Aby vlastně každý pochopil jeho motivaci ,“ komentuje výběr režisér Peter Bebjak.

▲ Herec - Jan Cina, Emília Vášáryová, Jenovéfa Boková (foto: ČT)

Sestru Standy si zahrála Jenovéfa Boková, která našla pro svou postavu inspiraci v rodině: „ Roli Anežky jsem si pojmenovala ‚můj otec v sukni‘. Je rázná, výbušná, ale zároveň ryzí a hodná duše, pro kterou je rodina a spravedlnost na prvním místě. Tím mi je velmi blízká, i když čím jsem starší, tím víc se pokouším být víc nad věcí a nenechat se ve vypjatých situacích tolik strhnout emocemi .“ Kromě sourozenců Láníkových oslovil režisér pro práci na novém seriálu i dlouholeté spolupracovníky, kameramana Martina Žiarana, střihače Marka Kráľovského a herečky Emílii Vášáryovou a Elizavetu Maximovou: „ V podstatě jsme casting dělat nemuseli, jen kamerové zkoušky, abychom si náš výběr potvrdili ,“ doplňuje Bebjak.

Minisérie je situována do padesátých let. „ Snažili jsme se zachovat atmosféru. První polovina třiapadesátého roku, kdy nejdřív zemřel Stalin, poté Gottwald a ke všemu místní komunisti chystali revizi takzvané monetární politiky, byla podle mého názoru první z festovních hřebíků do rakve lidově demokratického režimu v téhle zemi ,“ popisuje autor námětu a scenárista Petr Bok a představitel řídícího důstojníka StB Jindřicha Korčáka, herec Martin Finger jej doplňuje: „ Padesátá léta nejsou v našich dějinách samozřejmě jenom o zvěrstvech komunistů a estébáků, jakkoli se v dějepise zmiňuje především toto. Lidé žili i své obyčejné životy, které žijí a musí žít za každého režimu. Bez diskuze ale toto období spadá do temnějších etap našich dějin .“

Téměř dvouletá práce na projektu přinesla tvůrcům už i první úspěchy. Největší evropský festival televizních, rozhlasových a on-line pořadů Prix Europa zařadil Herce nominací v nejsledovanější kategorii TV Fiction po bok seriálů jako Geniální přítelkyně nebo Chalífát. „ Je to má druhá a věřím, že ne poslední spolupráce s Peterem Bebjakem. Stejně jako v případě té první, z níž vzešel Český lev za nejlepší TV film a minisérii, i v Herci vystavujeme postavy velkým morálním zkouškám. Je to příběh záporné figury, ale nevyprávíme jej černobíle. Zajímají nás motivace Standova jednání, díky kterým jej pak dokážeme vlastně i pochopit. Každý z nás by asi chtěl být hrdina, ale může se stát, že si najednou uvědomíme, že jsme jen obyčejnými Láníky ,“ dodává kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.

Jednotlivé díly uvede Česká televize od 11. října vždy v neděli ve 20.10 na svém prvním programu. První část mohou vidět diváci v exkluzivní premiéře 4. a 5. října v iVysílání.

zdroj: ČT