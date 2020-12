UPC Direct zahájil testy DIGI Sport 1 HD a BBC Earth HD

Reklama

Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

20:00 Zázraky přírody21:00 Karel Gott - úsměvy nehasnou22:05 Všechnopárty20:00 Lijavec21:40 Pomáda23:30 Na stojáka... the best of20:40 Tvoje tvář má známý hlas VII.00:00 Ztracený v O2 aréně01:35 Ducháček to zařídí20:15 7 pádů Honzy Dědka - Silvestr21:55 Silvestrovská Partička 202023:15 Český mejdan s Impulsem20:35 Milujem Slovensko22:15 Pumpa22:45 Neskoro večer - silvestrovský špeciál19:55 Trochu inak - hudobný špeciál20:05 ABBA navždy: Víťaz berie všetko21:00 Queen & Adam Lambert: Show musí pokračovať20:30 Dobre vedieť!21:40 Chart show - silvester 202000:05 Najlepšie hity22:30 Všetko čo mám rád - Silvester00:00 Silvestrovské Inkognito - Polnočný prípitok00:05 Všetko čo mám rád - Silvester