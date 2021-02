Lifetime končí ve Velké Británii a Irsku

15.02.2021 13:21

Lifetime, společný podnik mezi společnostmi A&E a Sky ve Velké Británii, který byl spuštěn před více než 7 lety jako náhrada kanálu The Biography Channel, přestane vysílat 1. března 2021.

Podle nejnovějšího průzkumu BARB má Lifetime průměrný podíl na sledovanosti pouhých 0,03% a výrazně zaostává za svými sesterskými kanály Blaze (0,29%), Sky History (0,22%) a Crime+Investigation (0,16%).

" AETN UK uzavře svůj televizní kanál Lifetime ve Velké Británii, Irsku a na Maltě na lineárních i nelineárních platformách k 1. březnu 2021 ," uvedl mluvčí AETN UK pro Media Mole.

Stanice Lifetime UK bavila diváky takovými pořady jako "Britain's Next Top Model", "Little Women" či "Born This Way".

V celém regionu EMEA zůstane program Lifetime už jen v Africe a Polsku. Další stanice AETN UK - Sky History, Sky History 2, Crime+Investigation a Blaze budou i nadále dostupné ve Velké Británii a Irsku.

V posledních měsících byly na britských ostrovech uzavřeny další lineární kanály. Disney se po spuštění služby Disney+ vzdala všech svých britských kanálů pod značkou Disney a společnost Discovery stáhla z trhu značky Home&Health, Discovery Shed a Travel Channel.

zdroj: Media Mole + satkurier.pl