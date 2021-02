Prima COOL s prodlouženou satelitní a terestrickou licencí

25.02.2021 11:15

DNES!

Společnost FTV Prima může i nadále vysílat svůj tématický kanál Prima COOL prostřednictvím satelitu a pozemních vysílačů. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním 4. zasedání konaného 23.2.2021.

RRTV prodloužila společnosti FTV Prima, s.r.o. satelitní licenci k programu Prima COOL o 12 let a to až do 6. března 2033. Licence byla stanici udělena 17. února 2009.

Český regulátor médií zároveň prodloužil o 12 let platnost licence pro digitální celoplošné pozemní vyslání pro tentýž kanál a to až do 19. listopadu 2033. Tato licence byla udělena 3. listopadu 2009.

Rada prodloužila platnost také licence pro celoplošné digitální pozemní vysílání hlavního programu TV Prima o 12 let a to až do 14. dubna 2034. Licenci RRTV udělila 16. března 2010.