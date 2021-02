Jak na vývoj vakcíny v rekordním čase prozradí dokument Discovery

25.02.2021 12:25

Co všechno se musí podchytit během rekordně rychlého vývoje vakcíny, která má ochránit lidstvo před globální pandemií? Jaká opatření je třeba přijmout, aby byla zaručena její bezpečnost?

A jakým výzvám zrovna teď musí čelit největší světové kapacity na poli medicíny? Nejen na tyto otázky nabídne Discovery odpovědi v novém dokumentárním snímku Vakcína: Vítěz nad COVIDem (The Vaccine: Conquering COVID), který u nás bude mít premiéru 27. února 2021 ve 21:00 hodin na Discovery Channel.

„ Diváci si přejí pochopit, co se kolem nich doopravdy děje, a na co se mají připravit. COVID ovlivňoval jejich životy během celého uplynulého roku, takový požadavek je logický ,“ říká Nancy Daniels, ředitelka divize Discovery & Factual. „ Proto jim přinášíme tuto vyčerpávající dokumentární sondu, která jim přiblíží okolnosti toho, jak současná krize vůbec začala, jak se vyvíjí a kam směřuje. Do detailu mapuje novou realitu tisíců mužů a žen, kteří pracují v lékařství, vědě a výzkumu. Tito jedinci nám každým dnem dokazují, že máme upínat své zraky k naději na obzoru ,“ dodává.

Televizní speciál se odehrává na pozadí kritické situace rapidního nárůstu celosvětového počtu zemřelých a pandemie, která naši společnost překopala vyloženě od základů. Zaměřuje se přitom na dění v zákulisí a nabízí exkluzivní rozhovory s prvotřídními lékaři, kteří v laboratořích vymýšlejí co nejefektivnější strategie, jak se proti zákeřnému viru bránit. Patří mezi ně například Anthony Fauci, ředitel amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci; Francis Collins, ředitelka amerických Národních ústavů zdraví; nebo John Mascola z téže instituce. Nezbytným partnerem jsou jim v této snaze přední farmaceutické společnosti, například Johnson & Johnson, Moderna a Pfizer. I jejich zástupce autoři dokumentu vyzpovídali.

Jejich snažení by ale přišlo vniveč nebýt zapojení široké veřejnosti. Dokument mapuje příběhy hrdinných dobrovolníků z prvních fází testování dosud neprověřené vakcíny. Například obyvatelky Seattlu Jen Haller, vůbec první Američanky, které byla podána vakcína od Moderny. Divákům poskytne ojedinělé svědectví z první ruky a doplní tak mozaiku výpovědí medicínských expertů i politických vůdců. Pro mnohé představitele států i místních samospráv mohou být přínosné poznatky guvernéra státu Coloradu Jareda Polise, který se podělí o know-how úspěšné strategie nákupu, distribuce a alokace vakcín směrem k obyvatelům, a zároveň upozorní na kritické okamžiky, jichž se je třeba nejlépe úplně vyvarovat.

COVID-19 si už vyžádal více než 1.3 milionu obětí po celém světě. Nakazilo se téměř 53 milionů lidí. Je evidentní, že vakcína bude jediným obranným nástrojem proti tomuto komplikovanému a komplexnímu viru. Zároveň má potenciál stát symbolem naděje, ke kterému se může celý svět upínat. To ovšem jedině za předpokladu, že výsledkem vědeckého snažení bude spolehlivý a účinný produkt.

Naděje, že se pandemie chýlí ke svému konci a život se v blízké budoucnosti vrátí zpátky do normálu. To je skutečným poselstvím obdivuhodného úspěchu moderní vědy, který se opakuje maximálně jednou za generaci, a jímž expresní uvedení vakcín na COVID-19 do oběhu bezpochyby je. Neměli bychom ale zapomínat, že samotný proces posunul současnou vědu o krok vpřed i v jiných ohledech - revolučně zhuštěná časová osa, kterou mnozí považovali za naprosto nereálnou, obstála, a bude možné ji aplikovat i na vývoj vakcín proti jiným chorobám.

S každou výzvou, která se objevila, se snáze či hůře podařilo vypořádat. Ať už šlo o komplikace, které provázely rané fáze klinických studií, nebo záležitosti financování výzkumu, jenž předpokládaly vstup investorů do zatím neprobádaných vod typických vysokou nejistotou ohledně návratnosti vložených finančních prostředků. Přese všechno prozatím nelze konstatovat, zda mají vědci - a tím pádem lidstvo jako takové - vyhráno. Pravidla, na která byli zvyklí, totiž přestávají platit a jsou transformována z minuty na minutu.

Dokumentární snímek Vakcína: Vítěz nad COVIDem (The Vaccine: Conquering COVID) pro Discovery vyrobila Glass Entertainment Group. Výkonnými producenty jsou Nancy Glass, Eric Neuhaus, Peter Reiss a Jon Hirsch. Za Discovery a Science Channel produkční zajištění dozorují Caroline Perez a Lindsey Foster Blumberg.

zdroj: Discovery