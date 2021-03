Kabelio se rozšiřuje o kanál Swiss1

02.03.2021 19:08

DNES!

Švýcarská satelitní platforma Kabelio se rozšířila o další televizní kanál. Do nabídky byla zařazena švýcarská komerční televize Swiss1. Program se vysílá z multiplexu Kabelio.

Swiss1 je zábavní kanál, který divákům nabízí nejlepší seriály, hollywoodské filmy nebo kultovní reality show. V březnu se mohou diváci těšit v březnu například na film Mission: Impossible - Národ grázlů (Impossible Rogue Nation), v dubnu na Deepwater Horizon: Moře v plamenech (Deepwater Horizon) a v květnu na Jack Reacher: Nevracej se (Jack Reacher: Kein Weg zurück).

▲ Nový kanál Swiss1 v nabídce Kabelio

Kabelio je televizní služba určená pro švýcarské domácnosti, které přijímají programy ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird. V nabídce jsou veřejnoprávní a komerční televizní programy ze Švýcarska a pro Švýcarsko plus řadu dalších stanic ze zahraničí - například německé Das Erste, ZDF, rakouské ORF 1, ORF 2, britské BBC One, BBC Two, ITV, italskou Canale 5 a řadu dalších stanic.

▲ Programy v nabídce Kabelio

Vysílání je kryptováno systémem PanAccess. Pro příjem je nutný CI+ modul, který zájemce může pořídit za 59 CHF (cca 1400 Kč). Modul obsahuje přístup ke kompletní programové nabídce Kabelia na tři měsíce. Předplatné na 3 měsíce stojí 49 CHF (cca 1160 Kč), na půl roku 79 CHF (cca 1870 Kč) a na rok 149 CHF (cca 3530 Kč).

technické parametry - Swiss1:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,096 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess