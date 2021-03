Sanremo 2021 startuje dnes večer

02.03.2021 18:35

DNES!

Dnes večer bude slavnostně zahájen hudební festival Sanremo 2021. Jde v pořadí o 71. ročník nejznámějšího a nejstaršího mezinárodního hudebního festivalu v Evropě. Letošní ročník bude trochu odlišný.

Úprava festivalu Sanremo 2021 je reakcí na stávající pandemii způsobenou koronavirem COVID-19.

Tentokrát bude divadlo Ariston bez publika - aktuální situace neumožňuje pořádat kulturní či hudební akce s diváky. Kamery budou proto tentokrát snímat především samotné pódium. Letošní ročník Sanrema bude ze stejného důvodu bez hostů ze zahraniční. Festival proběhne za přísných hygienických podmínek.

Stefano Coletta, ředitel programu Rai1k Sanremo uvedl: " Stáli jsme před rozhodnutím Sanremo nekonat. Po lednovém rozhovoru s generálním ředitelem Rai Salinim jsme dospěli k názoru, že veřejnoprávní televize není jen o zprávách nebo informacích, ale i o zábavě a chvíle oddechu. Nechtěli jsme jako minulý rok na jaře sahat do archivu a opakovat filmy nebo seriály, ale chtěli jsme zůstat loajální s diváky a nabídnout jim zábavu na kterou jsou zvyklí. Sanremo je kult, je to tradice. Navíc bychom nekonáním festivalu přišli o milióny eur na reklamách, což v této nejisté době nikdo nechce. I proto, jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Byl a je to risk, uvědomujeme si to. Konat tak velký festival v této době chce odvahu. Vypracovali jsme spolu s epidemiology 75ti stránkový kodex který musíme my všichni dodržovat, včetně samozřejmě zpěváků, abychom minimalizovali šíření viru. Zakoupili jsme z Japonska speciální klimatizaci která umí zabíjet bakterie přímo ve vzduchu a zároveň zachovat zdravý a čistý vzduch. Podrobnou technologii jsme implementovali i do LED osvětlení, které na první pohled vypadají jako obyčejné světelné efekty, ale ve skutečnosti mají i funkci desinfekce ovzduší. Divák tak nic nepozná ."

Amadeus, umělecký ředitel festivalu Sanremo k tomu poznamenal: " Pro mne to je druhé Sanremo, ale musím přiznat, že mám větší trému než minulý rok. Nebudu říkat, že to je další Sanremo. Určitě není. Nebude to normální Sanremo, tak jako normálního není v tuto chvíli nic. Děkuji Rai, že mi dala a nám dala další příležitost kariérního růstu a děkuji i za diváky, že nerezignovala ani v této těžké době. Chtěl bych připomenout, že jiné evropské televize přestali natáčet kvůli Covidu obyčejné studiové pořady, my děláme festival! To se zapíše do kroniky Rai a televizního vysílání (smích) ."

Všechny časy na Rai 1:

úterý až sobota (2.3. až 6.3.2021):

20:30-20:40: PrimaFestival (Před festivalem). Ze zákulisí.

20:40-2:00: Sanremo 2021, přímý přenos

neděle (7.3.2021):

15:30-20:00: Nedělní Sanremo

Každý večer na Rai Radio 2 TV hudební klipy z festivalu a debata okolo písní.

Dále na videoportáku Raiplay.it, mimo Evropu na Rai Italia a online na Eurovision.tv.

zdroj: franck + vl.info