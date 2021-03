Canal+ v Polsku pomalu vypíná systém Seca - Mediaguard

14.03.2021 15:48

DNES!

Operátor polské satelitní DTH služby Platforma CANAL+ plánuje vypnutí starého a děravého systému Seca Mediaguard a bude preferovat přizpůsobitelný systém podmíněného systému Nagra MA.

Dne 11. března byl systém Seca vypnut u stanice CANAL+ Now a o den později v tomto systému skončil program Playboy TV HD. Prozatím to nejsou příliš důležité kanály ale dá se očekávat, že operátor brzy vypne v systému Seca nejsledovanější stanice této platformy. Je to konec systému Seca a karet Cameleon?

Stanice CANAL+ Now se vysílá ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, na kmitočtu 11,278 GHz, pol. V (39. pozice v EPG) a Playboy TV HD na frekvenci 10,892 GHz, pol. H (209. pozice v EPG).

Vypnutí systému Seca - Mediaguard se týká CAID 0100 (provider 0068) pro karty Cameleon.

▲ Přístupové karty nc+, CANAL+, CYFRA+ (foto: satkurier.pl)

Obě stanice jsou nadále kryptovány v jiných systémech:

CAID 0B01 pro Conax (párované karty)

CAID 1813 pro Nagra MA po přechodu ze systému Seca na kartách Cameleon

CAID 1884 pro Nagra MA pro karty Cayman a nejnovější karty Crocodile (párované)

Co to znamená?

To znamená, že skončí sledování na nededikovaných přijímačích (ne linuxových) a sledování ze splitterů ze systému Seca z CAID 0100 (provider 0068). Karty Cameleon budou muset pracovat v systému Nagra MA s CAID 1813 a pravděpodobně budou postupem času nahrazeny novějšími.

Očekává se, že Platforma CANAL+ skončí se systémem Seca Mediaguard před Velikonocemi. Většina předplatitelů se proto bude muset přizpůsobit nové realitě - konci systému Seca.

Nadále bude možné využívat dedikované postpaid nebo preid přijímače (satelitní nebo OTT) nebo moduly CAM CI+ s povinným párováním karet.

zdroj: satkurier.pl