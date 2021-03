Prima COOL slaví 12. narozeniny s novinkami

31.03.2021 13:45

DNES!

Tematický kanál Prima COOL oslaví 1. dubna 2021 dvanáct let na českém televizním trhu. Za tu dobu si získal srdce diváků nejen seriály a COOLtovními filmy ve svém programu, ale i jedinečnou vizuální podobou.

Dvanácté narozeniny Prima COOL přinesou na obrazovky premiéry akčního filmu Ochránci a špionážního seriálu Operace Kondor. Televizní upoutávky rozšíří staniční identy s tematikou puberty a kampaň doplní také outdoorová a printová reklama. Součástí narozeninových oslav bude i nový projekt ve spolupráci s delfínem Adolfeenem... #necosechysta #necumname

Prima COOL baví Českou republiku už dvanáct let. Mezi vlajkové pořady stanice patří seriály Simpsonovi, Teorie velkého třesku, Ajťáci, Hvězdná brána nebo oblíbené COOLtovní filmy.

▲ Prima COOL slaví narozeniny (foto: FTV Prima)

„ Prima COOL je úspěšná především mezi mladšími diváky, u kterých boduje Simpsonovými nebo akčními a dobrodružnými filmy, jako jsou Kurýr, Den nezávislosti, Avatar, Rambo ad. V mladší cílové skupině 15-54 je průměrný share kanálu v prime time za uplynulý rok 4,46 %. Prima COOL patří i nadále mezi naše programové priority a chceme se jejímu rozvoji intenzivně věnovat ,“ říká programový ředitel skupiny Prima Roman Mrázek.

▲ TOP 10 nejsledovanějších pořadů na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Narozeninový večer bude na Prima COOL patřit premiéře akčního filmu Ochránci, ruské odpovědi na fenomén Avengers. Aprílový večer se tak ponese ve znamení superhrdinů, kteří musí místo New Yorku zachránit Moskvu. Xenie, Khan, Ursus a Ler původně žádné schopnosti neměli, a tak mohli vyčerpávající studené válce jen přihlížet. Tajná vojenská organizace Patriot jim ale zamíchala DNA tak šikovně, že se do ní mohli přímo zapojit a... Nedopadlo to úplně dobře. Výsledek se diváci dozví 1. dubna ve 20.15 na Prima COOL. O napětí a akci se postará od 28. dubna televizní premiéra seriálu Operace Kondor. Mladý a idealistický analytik CIA v něm odhaluje spiknutí, které může připravit o život miliony lidí. Dechberoucí seriál vznikl na motivy slavného špionážního románu Šest dní Kondora.

▲ TOP 10 nejsledovanějších seriálů na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Na úspěchu kanálu u diváků i odborníků má podíl nejen programová skladba, ale také styl komunikace, který se od začátku vymyká běžnému pojetí televizních stanic. Grafická podoba, která získala několik ocenění, pracuje s jednoduchými grafickými prvky - kombinují v sobě humor a nadsázku. Jinak tomu nebude ani v případě dvanáctých narozenin, pro které tým audiovizuálního studia DEPARTMENT připravil identy s tematikou puberty.

„ Televizní kampaň bude mít přesah i do dalších mediatypů, včetně sociálních sítí, ústředním claimem kampaně je: „A jak mutuje tvoje bedna?“ V den narozenin budou mít fanoušci také možnost nahlédnout do zákulisí příprav a výroby oblíbených upoutávek ,“ sděluje marketingový ředitel televize skupiny Prima Aleš Pýcha a dodává: „Pokud to pandemie dovolí, milovníci Prima COOL budou moci oslavit dvanácté narozeniny na dalším ročníku oblíbeného festivalu YOU FEST.“

▲ Operace Kondor. Uvidíte na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Do narozeninových oslav Prima COOL se už brzy zapojí také delfín Adolfeen, známý především ze sociálních médií, kde má na svých účtech miliony zhlédnutí. Zbrusu nový projekt odhalí Adolfeen a Prima COOL co nevidět... #necosechysta #necumname

Zdroj: Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, uplynulý rok = 1. 4. 2020 - 7. 3. 2021; ke dni 8. 3. 2021.

zdroj: FTV Prima