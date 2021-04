Sportovní kanály Abu Dhabi Sports 3/4 HD skončily na 13E

Reklama

20:15 Jiří Adamíra - 95 let: Panoptikum Města pražského21:15 Hercule Poirot XI22:55 Příběhy slavných... Vlasta Burian - 130 let: Sesazený král20:00 S kuchařem kolem světa21:05 Na cestě po novozélandském Tasmanu21:35 České fotbalové legendy20:20 Výměna manželek XIII21:35 Malé lásky22:35 Námořní vyšetřovací služba XVI (1)20:15 Sestřičky (56)21:35 Show Jana Krause22:35 Cesty k úspěchu20:30 Vraždy v Tours22:30 Súmrak bossov23:05 Mafia zabíja len v lete (2/12)20:45 Ročné obdobia v divočine (1/2)21:35 Krásy Slovenska22:05 Do kríža20:30 2 na 122:35 Pán profesor II. (6)23:45 Susedia20:35 Slovania (5)21:30 Za sklom II. (1/8)23:00 Semafor (18)