Reality show Love Island přichází na VOYO

13.04.2021 16:46

DNES!

Nova dnes startuje casting na novou reality show Love Island, která dobyla celý svět. Jedna vila u moře na Kanárských ostrovech, jemný písek na pláži, osvěžující bazén, spalující slunce, večerní grilovačky nebo společné hry a úkoly - mladí lidé z České republiky a Slovenska mají nyní šanci zažít ty nejšťavnatější tři měsíce svého života, a jako třešničku na dortu získat lásku i úžasnou výhru.

Podstata show Love Island je jednoduchá: deset žen a deset mužů se zavře na tři měsíce společně do jednoho prostoru, který kromě samotné vily zahrnuje třeba i bazén, posilovnu nebo gril a relax zónu. Nebude jim vůbec nic chybět, aby si mohli naplno užít úplně všechno, co Love Island nabízí.

Během soutěže spolu účastníci flirtují, tvoří páry, zase je rozbíjejí, sbližují se, formují spojenectví, pletichaří, a to vše s jasným cílem - dostat se do finálové dvojice. A co si vyberou pak? Zláká je vidina hromady peněz, nebo budou raději hlasovat pro lásku a společné štěstí?

▲ Reality show Love Island (foto: Nova)

Reality show Love Island už slavila úspěchy například ve Velké Británii, v USA, Austrálii, Německu, Nizozemí nebo Polsku, a nyní míří do České republiky a na Slovensko.

TV Nova představuje tento formát jako první z dlouhé řady těch, které jsou produkovány primárně pro vysílání na Voyo. Diváci nepřijdou díky televizním kamerám a intenzivní komunikaci na sociálních sítích jak o společné aktivity „ostrovanů“, tak ani o jejich soukromé taktiky, nápady a plány. Strategie je totiž jasná - vydržet v páru až do konce a nenechat se vyřadit. Ale jak už to bývá, nikdo si nemůže být ničím jistý, třeba ani tím, jestli se během hry náhodou neobjeví noví „ostrované“, kteří zamíchají už rozdanými kartami, rozklíží osvědčené dvojice, vytáhnou na výsluní dosavadní outsidery a přinesou turbulentní dávku nového náboje na všech frontách.

Love Island má i svou vlastní mobilní aplikaci, díky níž se diváci dostanou k celé řadě exkluzivních bonusů, navíc mohou ovlivnit to, co se ve vile na ostrově děje. Show bude VOYO vysílat během podzimu letošního roku.