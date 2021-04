TCL s novými televizory řady C

13.04.2021 15:56

Společnost TCL Electronics uvedla na trh nové modely televizorů řady C i originální soundbar TS8132. Do řady televizorů C patří nové modely C72, C72+ a C82. Budou dodávány v celé řadě velikostí od 43 až do 75 palců.

“ Zájem doma sledovat sportovní přenosy a zábavní pořady nebo hrát hry roste a v růstu bude pokračovat. Lidé chtějí lepší produkty s tím, jak tráví vice času doma, a chtějí získat maximum ze stále dokonalejšího digitálního obsahu. Nové technologie, rozlišení 4K, chytré funkce, umělá inteligence, velkoformátové obrazovky, technologie QLED a Mini-LED a pohlcující zvuk patří mezi hlavní požadavky, které zákazníci vyžadují. Je mi ctí oznámit, že nové produkty TCL na tato očekávání zákazníků odpověděly a přinášejí skvělé zážitky za dostupnou cenu ,“ komentuje Frédéric Langin, vicepresident TCL Europe pro obchod a marketing.

Nové televizory TCL řady C zahrnují tři nové modelové řady, které všechny zobrazují svým způsobem to nejlepší:

TCL C82: Záleží na každém detailu

4K Mini-LED TV a QLED, Android TV a zvukový systém Onkyo

TCL C72+: Bezchybné zobrazení pohybu

4K QLED TV a 100 Hz i Android TV

TCL C72: Nekonečná paleta barev

4K QLED TV a Android TV

▲ TCL C72+ (foto: TCL)

Díky špičkové technologii Quantum Dot, ale také procesoru AiPQ a technologii Deep Learning poskytují všechny modely (C72, C72+ a C82) 100% objem barev ve filmové kvalitě. Miliarda barev a odstínů se schopností rozpoznávat charakter děje, který se na obrazovce odehrává, a přizpůsobit barevné podání, zajistí plně realistický obraz. Navíc řada C82 využívá vlastní technologii TCL Mini-LED, která zajištuje vysoce výkonný systém s obrazovkou rozdělenou do dvaceti rejstříků dynamického rozsahu s tisíci diodami. To vše přináší neuvěřitelný jas pro dramatičnost obrazu a bohatší realistický výkon HDR. Tyto precizně ovladatelné diody Mini-LED přinášejí dechberoucí kontrast, který z řady C82 dělá televizory schopné odhalovat nové detaily v tmavých scénách a současně přinášet spektakulární jas pro větší hloubku obrazu a množství detailů ve velkých formátech.

Řada TCL C82 využívá technologii 4K HDR Premium, která poskytuje jedinečný zážitek s vysokým rozsahem dynamiky zobrazování pro skvělý jas, výjimečné detaily a jasné přesné barvy. Řada C72 a C72+ pak využívá 4K HDR PRO v kombinaci s technologií quantum dot. HDR PRO poskytuje zážitek plný přesných barev a jemných detailů. Uživatelé mohou zažít neuvěřitelnou kvalitu v zobrazení detailů, které filmaři zamýšleli dostat do záběrů. Obraz je plný detailů stejně jako přirozený svět. Tyto televizory tak umožní hlubší ponoření do děje.

Díky nativní 100Hz obrazovce u televizorů řady C82 a C72+ si mohou uživatelé vychutnat zobrazení scén s rychlým pohybem, jako je sport nebo akční scény, v ostrých detailech a realistickém plynulém zobrazení. Navíc C82 přináší vertikální skenování pro zvýšení ostrosti zobrazení rychle se pohybujících objektů. Nic tak nepřekoná zobrazení pohybu ve 100 Hz. Řada C72 je vybavena technologií Motion Clarity pro jemné zobrazení a vylepšení zobrazení pohybu.

Všechny nové modely řady C mají multiformátový HDR pro maximalizaci rozlišení 4K a podporu nejlepších formátů, ať už Dolby Vision na Netflixu, Disney+ nebo obsahu HDR 10+ na službě Amazon Prime Video. Řada C72+ a C82 má navíc technologii 4K HDR Dolby Vision IQ, která optimalizuje obrazovou kvalitu tím, že přizpůsobuje obraz okolním světelným podmínkám.

▲ TCL C825 (foto: TCL)

Pro hráče video a počítačových her je odezva systému televizoru stejně tak důležitá jako obrazové podání. Řada C72 přináší automatický režim Game Master s HDMI 2.1 a ALLM, kdy si hráči užijí nízké latence systému a nejlepšího nastavení obrazu při hraní her. Navíc C82 i C72+ mají automatický režim Game Master Pro s novým rozhraním HDMI 2.1 48 Gbps pro vyšší obnovovací frekvence včetně 4K při 120 fps. Použitá technologie VRR eliminuje trhání obrazu a zamrzání pro plynulou hru s více detaily.

Jak C72 tak C72+ jsou vybaveny zvukovým systémem Onkyo podporující Dolby Atmos. Reproduktory Onkyo jsou speciálně navrženy pro čistý a precizní zvuk, který zajistí realistický zážitek zvuku Dolby Atmos i doma. Řada C82 má pohlcující zvukový systém Onkyo 2.1 s reproduktory s předním vyzařováním pro jedinečný zvukový zážitek při sledování filmů, poslouchání hudby nebo hraní her. Navíc má řada C82 dedikovaný basový reproduktor umístěný na zadní straně televizoru. Vysocekvalitní zvukový systém Onkyo a Dolby Atmos povyšuje zážitek na kvalitu filmového sálu a přináší zvuk nové dimenze.

Nové televizory řady C využívají nejnovější systém Android TV verze 11 a integrovanou službu Google Assistant. Vyhledání nejnovějšího kasovního trháku, zobrazení výsledků nebo zhasnutí světel, to vše bez přerušení sledování televize. Pokročilé ovládání hlasem v kombinaci se službou Google Assistant a televizorem TCL Android TV v centru usnadňuje život a dělá jej inteligentnějším. S využitím služby Alexa mohou uživatelé televizorů TCL řady C zadávat příkazy pro přehrávání hudby, zpráv, předpověď počasí, pro nastavení hlasitosti nebo změnu programu a ovládat další chytré a propojené domácí spotřebiče. Služba Google Duo spolupracuje perfektně s televizory TCL Android TV a umožňuje zdarma a jednoduše zorganizovat videokonference a setkání a propojí uživatele s nejbližšími přáteli a rodinou. Řada C82 je vybavena video kamerou 1080P se širokým zorným polem, která rozšiřuje další možnosti televizoru. Tato kamera ve spojení s dalšími aplikacemi umožňuje sdílet zážitky a být se svými blízkými prostřednictvím velké obrazovky.

Od konce března 2021 je aplikace TikTok TV app dostupná i pro televizory TCL a umožňuje nyní přinášet obsah do domácností ve Velké Británii, Francii a Německu. TikTok se bude dále prosazovat a uvádět i pro stávající vybrané modely a u všech nových modelů TCL roku 2021, a přinese tak zábavný obsah z platformy TikTok přímo na televizor.

Aplikace TikTok TV byla speciálně vytvořena pro přehrávání na velkých televizorech a umožňuje lidem sledovat obsah TikTok For You a TikTok Following společně s většinou dalšího oblíbeného a sledovaného obsahu. Tento obsah je tříděn do kategorií, které zahrnují vše od hraní her, komedií až po témata, jako je kosmetika nebo móda.

▲ TCL TS8132 soundbar (foto: TCL)

Všechny nové modely řady C mají bezrámečkový ultratenký kovový design. Koncept využívající kovové prvky a štíhlý profil dělá z těchto televizorů nejen elegantní artefakt ale také odolný výrobek, který perfektně zapadne do interiéru. Jak C82 tak C72+ mají centrálně umístění stojan a mohou být postaveny kdekoli na rovný povrch. C72 umožňuje duální nastavitelné umístění podstavce pro instalaci TCL soundbaru, nebo pro umístění televizoru na jakékoli rovné místo v domácnosti.

TCL navazuje na úspěšnou nabídku soundbarů s pohlcujícím zvukem Dolby Atmos přizpůsobenou možnostem uživatelů a uvádí tento rok na trh soundbar TS8132. Soundbar podporuje Dolby Atmos 3.1.2, má bezdrátový subwoofer a přináší pohlcující zvuk z oblíbených streamovacích služeb, televize nebo her. Nový rozměr zvuku Dolby Atmos je zajištěn osmi reproduktory, které nabízejí výkonný pódiový zvuk. Zvuk posluchače ohromí a navíc překvapí, co dokáže zařízení ve štíhlém designu s kompaktníma ale výkonným subwooferem. Soundbar nabídne pohlcující zvuk při sledování televize a filmů, ale stane se také audio centrem s vestavěnou technologií Chromecast, které spolupracuje Apple AirPlay, Hey Google a službou Alexa, a spojuje tak oblíbené platformy a zvukové ekosystémy. Pro propojení s televizorem podporuje HDMI eARC a je kompatibilní s Dolby Vision 4K.

zdroj: TCL