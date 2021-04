Televize WAU slaví 8. narozeniny

15.04.2021 10:50

DNES!

Slovenská mediální skupina JOJ si dnes připomíná významné výročí - je to přesně 8 let od spuštění v pořadí třetí stanice v portfolia vysílatele - stanice WAU. Stanice se postupně vyprofilovala do dnešní, převážně seriálové podoby. Již brzy se dočká nové identity.

WAU vysílá od 15.4.2013. V letošním roce se stanice dočká změny vizuální identity. Vysílání bude nadále postavené na hraných a doku-reality seriálech v nové moderní podobě. Tím stanice dovrší svoji transformaci ze ženské na universální stanici.