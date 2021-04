Canal+ převezme abonenty platformy Joyne

20.04.2021 13:49

DNES!

Skupina Canal+ prostřednictvím vlastních satelitních platforem Canal Digitaal v Nizozemí a TV Vlaanderen v Belgii, které provozuje společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg), vyzvala abonenty končící platformy Joyne k využívání jejich služeb.

V současné době je zákazník při pokusu o přístup na web joyne.nl přesměrován na www.canaldigitaal.nl/joyne. Podobná situace je v případě joyne.be - v tomto případě je klient přesměrován na stránku www.tv-vlaanderen.be/overstappen.

Poskytovatel satelitní televize Joyne ukončil svoji činnost. Diváci nemusí panikařit, protože Canal Digitaal zajistí, aby jim služba (dočasně) pokračovala a zákazníci Joyne nezůstaly bez programů.

▲ Logo Canal+

"Zvažujete přechod na Canal Digitaal? Pak máme pro vás velmi atraktivní nabídku. Kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím chatu nebo navštivte místního prodejce. Chcete se raději přihlásit online? Naše nabídka je od tohoto týdne k dispozici také na tomto webu. Obdržíte od nás také e-mail s dalšími vysvětlivkami a naší nabídkou," oznamuje Canal Digitaal.

"Joyne ukončila provoz. Abychom vám ochránili před koncem televizní služby, chceme vás co nejlépe nabídnout alternativní službu TV Vlaanderen. Zde najdete své údaje a my vás budeme co nejdříve kontaktovat. Mezitím vás ujišťujeme, že můžete stále sledovat televizní programy," informuje TV Vlaanderen.

Připomeňme, že provozovatel nizozemské satelitní platformy Joyne oznámil 12. dubna bankrot. Společnost Joyne se sídlem v Drachtenu byla založena 5. prosince 2016. Od léta 2017 nabízela Joyne balíček televizních programů prostřednictvím satelitu Eutelsat 9B (9°E) divákům v Nizozemí. O rok později služba expandovala a přinesla nabídku pro diváky v Belgii.

Na rozdíl od Joyne, která vysílá ze satelitů Eutelsat 9B (9°E), platformy Canal Digitaal a TV Vlaanderen šíří své programy prostřednictvím satelitu Astra 3B (23,5°E). Některé stanice jsou také na Astře (19,2°E) a satelitním systému Eutelsat Hot Bird (13°E). To zákazníky Joyne to znamená, že v případě zájmu o Canal Digitaal nebo TV Vlaanderen musí upravit přijímací parabolu na jinou orbitální pozici. Žádná z těchto platforem nepoužívá systém podmíněného přístupu Conax, využívaný DTH službou Joyne.

zdroj: satkurier.pl