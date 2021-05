Volné vysílání na Orange TV SK v červnu

27.05.2021 20:11

DNES!

Během šestého měsíce roku 2021 mohou televizní zákazníci telekomunikačního operátora Orange Slovensko prostřednictvím kabelu, internetu či satelitu sledovat řadu programů bez dodatečných poplatků.

V červnu mohou zákazníci v rámci volného vysílání sledovat nejenom dětské stanice. Provozovatel potěší i gurmány či příznivce sportu.

▲ Rodina u televizní obrazovky (foto: Orange)

Jaké jsou programy dostupné v rámci volného vysílání v červnu (od 31.5. do 30.6.2021)?

Orange TV cez kábel

• dětské stanice: Minimax, Lala TV HD, RiK HD, Jojko HD, Nickelodeon, Nick Jr., Baby TV, ducktv HD, JimJam, KIKA

• pro gurmány: TV Paprika

• sportovní programy: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD (volné vysílání v červnu i v červenci)

• plus programová novinka pro příznivce e-sportu: Chuck TV HD. Stanice přidána do balíčků Home Basic TV, Home Optimal TV, Home Premium TV

Orange TV cez internet

• dětské stanice: Minimax, Lala TV HD, RiK HD, Jojko HD, Nickelodeon, Nick Jr., Baby TV, ducktv HD, JimJam

• gurmánská: TV Paprika

• sportovní tv: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD (volné vysílání až do 31.7.2021)

• plus programová novinka pro příznivce e-sportu: Chuck TV HD (balíčky Go Basic TV, Go Optimal TV, Go Premium TV).

Orange TV cez satelit

• dětské stanice: Minimax, Lala TV, Jojko, Nickelodeon, Nick Jr., Baby TV, ducktv, JimJam

• gurmánská: TV Paprika

• sportovní tv: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD (volné vysílání až do 31.7.2021)