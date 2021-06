Děsivé paranormální noční můry na CBS Reality

28.06.2021 14:22

DNES!

Každý jsme někdy při táboráku či dlouhých zimních večerech otevřel s přáteli debatu o paranormálních jevech. Často se pak nestačíme divit, kolik zážitků či historek se dozvíme. A že se takové příběhy opravdu dějí, dokazuje i dokumentární seriál Paranormální noční můry, který můžete sledovat na CBS Reality.

Desetidílný šedesátiminutový dokumentární seriál zobrazuje osobní příběhy dospělých lidí, kteří kdysi jako děti a mladí lidé, zažili setkání s nadpřirozenem. Každá epizoda zachycuje tři příběhy vyprávěné prostřednictvím osobních rozhovorů, které v intimních detailech oživují jejich děsivé příběhy. Odborný komentář pomáhá vysvětlit a dát každému jevu určitý smysl. Každý příběh je ve svém převyprávění jedinečný, protože představuje nesčetné množství duchů, poltergeistů, démonů, stínových postav a živelných duchů z jejich strašidelné minulosti.

Hned první epizoda nás provede třemi příběhy, kdy domov není útočištěm ale strašidelnou půdou. V dalším díle se vyšetřovatelé a odborníci na paranormální jevy podělí o své příběhy, které je přivedly k paranormální kariéře. Následuje epizoda, ve které duchové hledají cestu domů. Dozvíme se o tajemných duších ve stínech. Svá paranormální tajemství odhalí také Ed, který byl léta napadán brutální bestií. Uvidíme i násilnického poltergeista, jehož hlas byl dokonce zachycen na zvukový záznam.

▲ Paranormální noční můry (foto: AMC/CBS Reality)

Dozvíme se, co vše se může stát, když otevřete opuštěnou skříňku, která ukrývá zlovolné entity. V další epizodě se se svými zážitky svěří sourozenci Kim a Michael. Démon v jejich sklepě je terorizoval nejen psychicky, ale také fyzicky. Důkazem jsou jejich jizvy. Další díl přibližuje děsivé případy, kdy démonické síly chtěly posednout nebohé dívky. Dozvíme se o rodině, na kterou byla uvalena kletba či o nepřátelském duchovi, který své nebohé oběti sprostě napadal. Závěrečná epizoda potom přibližuje příběhy, kdy ďábelští duchové mučí a vysmívají se svým nic netušícím obětem.

Pokud se tedy rádi bojíte a baví vás strašidelné historky na motiv skutečných událostí, nenechte si ujít dokumentární seriál Paranormální noční můry na CBS Reality. Populární sérii můžete sledovat do 9. července každý všední den v 9:45, 16:00 a ve 23:30. Následující reprízy můžete sledovat od 11. července do 14. srpna, a to každý den od 9:20 a ve 20:10 na CBS Reality.

zdroj: AMC