Euro 2024 a Euro 2028 budou na SRG

27.06.2021 18:15

DNES!

Švýcarský veřejnoprávní vysílatel SRG prodloužil své smluvní partnerství s UEFA až do roku 2028. Na základě nové dohody si SRG zajistila vysílací práva na všechny zápasy švýcarské mužské reprezentace, všechny zápasy UEFA Euro 2024 a UEFA Euro 2028 a další vybrané mezinárodní zápasy bez švýcarské účasti.

Vedle toho SRG rovněž podepsala kontrakt o spolupráci se společností CH Media.

Švýcarské programy SRF, RTS, RSI a RTR budou i nadále poskytovat přímé přenosy ze švýcarské fotbalové reprezentace a mistrovství Evropy. Vedle toho budou stanice SRG nyní vysílat vybrané mezinárodní zápasy bez švýcarské účasti. Základem je nová dohoda mezi SRG a UEFA, která platí až do konce sezóny 2027/28.

Strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční detaily a podrobnosti smlouvy.

Nová smlouva upravuje práva na švýcarské přímé přenosy a nejlepší momenty pro televizní a rozhlasové vysílání, stejně tak i na online platformy. SRG si tak zajistila následující práva:

• všechny zápasy UEFA Euro 2024 a UEFA Euro 2028

• všechny mezinárodní zápasy švýcarské reprezentace, včetně kvalifikace na mistrovství Evropy a mistrovství světa, Ligy národů UEFA a přátelských zápasů od sezóny 2022/23 do sezóny 2027/28

• finále Ligy národů UEFA v letech 2023, 2025 a 2027

• 30 mezinárodních zápasů bez švýcarské účasti v každém cyklu (vždy po dvou letech) kvalifikace na ME a MS, Ligu národů UEFA a přátelské zápasy do konce sezóny 2027/28

Kromě prodloužení smluvního partnerství s UEFA se SRG dohodla také na spolupráci se společností CH Media. SRG zapojí soukromou mediální společnost do pěti švýcarských mezinárodních zápasů během dvou let prostřednictvím sublicence. Předběžný výběr provede SRG. Zatímco televizní stanice společnosti CH Media vysílají sublicencované zápasy živě v německy mluvícím Švýcarsku, RTS a RSI zajišťují přímé přenosy ve francouzsky mluvícím Švýcarsku, resp. v Ticinu. Kromě toho mohou vysílací společnosti CH Media každé dva roky vysílat deset zápasů bez švýcarské účasti živě a výhradně v německy mluvícím Švýcarsku. Pokud se Švýcarsko nekvalifikuje, SRG poskytne sublicenci na finále Ligy národů UEFA společnosti CH Media.

zdroj: SRG