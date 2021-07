28,2E: Videoklipový FTA kanál s oldies zahájil pravidelný provoz

12.07.2021 17:50

DNES!

Na britském televizním trhu zahájila pravidelné vysílání nová hudební televize. Jmenuje se That's TV Gold a vysílá bezplatně ( FTA) ze satelitu Astra 2G (28,2°E) do celé Evropy. Příjem je tedy bezproblémový i v regionu střední Evropy s parabolami malých rozměrů.

Hudební kanál That's TV Gold se zaměřuje na videoklipy především ze 60., 70., 80. a 90. let minulého století. Ve vysílání nechybí ani pravidelný blok That's 80s, věnovanou největším hitům 80. let.

▲ That's TV Gold - záběr z příjmu stanice

Program se vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení (544x576) v 16:9 se zvukem ve formátu MPEG.

Provoz stanice je financován z reklamy.

That's TV Gold vhodně doplňuje stávající FTA nabídku hudebních stanic na pozici 28,2°E a zejména konkurenční nabídku stanic NOW (NOW 70s, NOW 80s a NOW 90s), věnované hudbě z jedné dekády minulého století. Obdobné kanály provozuje na českém a slovenském trhu společnost ViacomCBS (MTV 80s, MTV 90s a od srpna také MTV 00s). Tyto stanice jsou ale placené.

▲ That's TV Gold - záběr z příjmu stanice

technické parametry - That's TV Gold:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA