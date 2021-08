Sky Deutschland zavádí službu Sky Q over IP

03.08.2021 10:06

DNES!

Od 3. srpna 2021 již nebudou potřebovat zákazníci Sky Deutschland kabelové připojení nebo satelitní příjem pro využívání služby Sky Q. Operátor placené televize uvádí na trh nový přijímač Sky Q over IP, který přináší televizní programy, streamovací služby a aplikace na televizní obrazovku prostřednictvím internetového připojení.

Nabídka služby Sky Q over IP obsahuje více než 80 kanálů - všechny programy Sky a více než 50 bezplatných televizních stanic, včetně hlavních kanálů jako jsou ARD, ZDF, programy komerčních vysílatelů RTL a ProSiebenSat.1 a také tématické programy jako jsou Eurosport, DMAX a Sport1. Většina z nich je v HD rozlišení.

Mezi dostupnými aplikacemi jsou Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, YouTube Kids a Sportify. Vedle nich mají zákazníci přístup k mediálním knihovnám ARD, ZDF, RTL TVNow a arte.

▲ Sky Q over IP (foto: Sky Deutschland)

Předplatné stojí od 12,50 eur měsíčně a zahrnuje základní balíček Sky Entertainment. Smlouva trvá jeden rok a poté ji lze vypovědět. Po skončení ročního předplatného je možné uzavřít smlouvu na další rok.

S IP variantou Sky Q chce provozovatel pay-tv oslovit nové cílové skupiny. Cena předplatného je stejná jako u Sky Q přes kabel nebo satelit. Stávající zákazníci Sky Q mohou přejít během trvání smlouvy na IP variantu.

Sky Q box se připojuje k internetu LAN kabelem nebo bezdrátově (Wi-Fi). Minimální rychlost internetového připojení pro využívání služeb Sky Q over IP je 6 Mbit/s.

Zákazníci boxu Sky Over IP se ale zpočátku musejí obejít bez dvou funkcí, které jsou dostupné zákazníkům na kabelu či satelitu - programů v Ultra HD a možnosti nahrávání. Technicky je box vhodný i pro UHD, takže do budoucna není vyloučeno, že 4K obsah bude dostupný i pro tyto klienty. Chybějící funkce nahrávání pořadů na Sky over IP je vysvětleno faktem, že zákazníci, na které služba cílí, stále častěji využívají videotéky a sledují pořady v libovolném čase. Proto možnost nahrávání postrádá smysl.

zdroj: infosat.de