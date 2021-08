More Than Sports TV dostupný i přes satelit

04.08.2021 14:54

DNES!

Nový sportovní kanál More Than Sports TV, který nahradil původní filmový kanál eoTV, je nově dostupný i pro satelitní diváky, kteří přijímají satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Podmínkou je televizor nebo set top box s podporou HbbTV.

Kanál More Than Sports TV je dostupný z vlastní programové pozice po stisknutí tzv. červeného tlačítka, přístupu k HbbTV aplikaci. Ta spustí vysílání stanice More Than Sports TV.

▲ Logo More Than Sports TV

Rozšíření distribuce probíhá v souladu s dřívějším oznámením provozovatele. Stanice vysílá na televizních platformách Magenta TV, waipu.tv, Amazon FireTV, Zattoo a Swisscom na původní pozici eoTV. Nový kanál bude v blízké budoucnosti dostupný i prostřednictvím vlastní aplikace. Aktuálně mohou diváci stanici sledovat přes původní aplikaci eoTV, která je dostupná zdarma.

More Than Sports TV láká diváky na přenosy z Evropské ligy fotbalu (European League of Football). V premiérové sezóně odvysílá zápasy kontinentální ligy, které nebudou exkluzivně dostupné na stanici ProSieben MAXX nebo ran.de.

Vedle fotbalu se diváci mohou těšit na bojová umění, rozhovory, dokumenty, klasiku smíšených bojových umění a novou reality show Fighthouse. Stanice se chce stát domovem MMA v Německu. Ve vysílání nebudou chybět různé formáty pořadů pro fanoušky elektronických sportů, dále motosport, reportáže, dokumenty a klasiku z rally a motocyklů a různé magazíny.

technické parametry - More Than Sports TV (HbbTV aplikace):

• Astra (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK

zdroj: Digital Fernsehen