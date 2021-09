Úspěšné vynesení 34 satelitů OneWeb

17.09.2021 21:21

Všech 34 internetových satelitů OneWeb byly úspěšně dopraveny na cílovou orbitální dráhu po startu ruské nosné rakety Sojuz 2.1b z kosmodromu Bajkonur. Raketa odstartovala z Bajkonuru 14. září ve 20:07 hodin našeho času.

Ve 20:16 hodin přešla raketa s horním stupněm Fregat se satelity OneWeb na suborbitální dráhu. Družice byly dále navedeny na svoji plánovanou dráhu po dobu 3 hodin a 45 minut.

Šlo o 15. start ruské rakety v roce 2021, přičemž na letošní rok je naplánováno 29 ruských startů do vesmíru.

Na rok 2021 je naplánováno 8 až 10 startů raket Sojuz se satelity OneWeb ze tří kosmodromů Bajkonur, Vostočnyj a Kourou, z nichž se vzhledem k tomuto startu již uskutečnilo 6 misí. Další start družic OneWeb z kosmodromu Vostočnyj je naplánován na 14. října. Kromě toho se očekává jeden start z Bajkonuru 23. prosince a jeden z Kourou na konci roku - 29. prosince 2021.

Společnost Arianespace a OneWeb podepsaly smlouvu na 19 startů raket Sojuz, z nichž 10 již proběhlo.

Společnost OneWeb hodlá poskytovat komerční satelitní komunikační služby na konci roku 2021 a do června 2022 hodlá rozmístit 648 satelitů první generace, které budou poskytovat širokopásmový přístup uživatelům po celém světě prostřednictvím úplného pokrytí zemského povrchu.

Stojí za to připomenout, že v roce 2018 ruská FSB a Roskomnadzor vznesly námitky proti přidělení rádiových frekvencí pro provoz OneWebu v Rusku, ale zajímavé je, že v srpnu následujícího roku společnost příslušnou žádost stáhla. Společnost OneWeb podá novou žádost na základě požadavků ruské národní bezpečnosti. V květnu 2021 obchodní ředitel OneWebu v Rusku Michail Kajgorodov oznámil, že společnost plánuje umístit v Rusku tři pozemní stanice pro provoz systému a komunikační služby by mohly být technicky dostupné z této země do konce roku 2021.

Zdá se, že OneWeb a Ruská federace dospěly k dohodě.

Rusko hodlá využívat satelitní přístup k internetu společnosti OneWeb v těžko přístupných oblastech Sibiře a Arktidy.

zdroj: satkurier.pl