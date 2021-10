Saská lokální televize brzy na satelitu Astra

07.10.2021 09:02

DNES!

Privátní lokální a regionální televizní programy ze Saska budou v budoucnu dostupné pro diváky se satelitním příjmem. Začátkem roku 2022 mají zahájit vysílání přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E.

Místní žurnalistika je zásadním faktorem demokratického procesu utváření veřejného mínění ve městech, obcích a na místní úrovni. V této souvislosti slouží místní televize obyvatelstvu jako důležitý zdroj aktuálních a relevantních místních informací. V Sasku jsou tyto místní a regionální televizní programy šířeny převážně po kabelu.

Více než 40 procent saských domácností přijímá televizní programy prostřednictvím satelitu Astra a z technických důvodů nemají přístup k místním televizním stanicím ze svého regionu.

Změna by měla přijít začátkem roku 2022, kdy mají soukromí vysílatelé ze Saska vysílat své stanice přes satelit.

Mediální rada SLM se na svém zasedání 5. října 2021 zabývala žádostmi o licence lokálního a regionálního vysílání prostřednictvím satelitu Astra a udělila licence těmto osmi vysílatelům:

• Fernsehen in Dresden GmbH, Dresden (Programmname: "SACHSEN FERNSEHEN Dresden"),

• F.i.S. Fernsehen in Sachsen GmbH, Chemnitz ("SACHSEN FERNSEHEN Chemnitz"),

• Interessengemeinschaft tv Meissen e.V., Meissen ("tvM Meissen Fernsehen"),

• KabelJournal GmbH, Grünhain-Beierfeld ("KabelJournal Erzgebirge"),

• LE Medien GmbH, Leipzig ("SACHSEN FERNSEHEN Leipzig"),

• Regionalfernsehen Mittelerzgebirge MEF GmbH, Marienberg ("MEF - Mittel Erzgebirgs Fernsehen"),

• Regionalfernsehen SGS Rundfunkgesellschaft mbH, Hoyerswerda ("LAUSITZWELLE Fernsehen"),

• TeleVision Zwickau GmbH ("TV Westsachsen").

Uvedené lokální stanice budou mít možnost vysílat svůj denní program prostřednictvím satelitu od 16:00 do 20:00 hodin s vysílací dobou 30 minut.

Mediální rada SLM dále rozhodla o udělení licence společnosti SSK Sächsische Satellitenkanal GmbH, Dresden k vysílání programu, který je zaměřen na regionální informace. Stanice bude vysílat přes satelitech v časech, které výše uvedené lokální stanice vysílají (tedy mimo časový rozsah 16 až 20 hodin).

Distribuce saských lokálních a regionálních stanic přes satelit bude probíhat tři roky - do 31. prosince 2024. Na tento projekt poskytne SLM finanční prostředky na distribuci programů až do výše 790 tisíc eur ročně. Vedle toho budou SLM zafinancuje náklady na vývoj technické funkce pro využití satelitního signálu k distribuci do kabelových sítí až do výše 110 tisíc eur.