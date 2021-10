Seznam operátorů s programem JOJ Šport

06.10.2021 16:00

DNES!

Dnes 6.10.2021 v 19:50 hodin bude slavnostně zahájeno vysílání nového sportovního kanálu JOJ Šport. Provozovatel této stanice si zajistil u řady operátorů zařazení nového programu do nabídky.

Od svého spuštění bude stanice JOJ Šport dostupná u následujících poskytovatelů televizních služeb:

ANTIK Telecom, s.r.o, ARTOS, a.s, BBX, s.r.o., EHS, s.r.o., freeSAT, GeCom, s.r.o., Kabelko, s.r.o, Korex Networks, Lepšia Káblovka, s.r.o., MARTICO, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, 0STV, .s.r.o., SATRO, s.r.o., Skylink, SledovanieTV.sk, s.r.o., Slovanet, a.s., SlužbyT, s.r.o., Smart Comp., a.s., UPC BRADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

▲ Nová stanice JOJ Šport (foto: FB/TVJOJSPORT)

Skupina JOJ se snaží zajistit dostupnost programu JOJ Šport s ohledem na definovanou míru penetrace, která je vázána na některá vysílací práva.

Vysílání JOJ Šport se zaměří zejména na slovenský sport a slovenské sportovce působící ve slovenských a zahraničních ligách. Zákazníci Skylinku najdou program od balíčku Digital na 99. pozici ve FastScanu.