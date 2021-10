HBO natáčí první unscripted sérii pro HBO Max

07.10.2021 11:30

Česká pobočka HBO Europe natáčí vůbec první originální lifestylovou sérii pro HBO Max s názvem Spolu & Hladoví. Jde o osmidílnou cestopisnou sérii, která nás zavede nejen do světa gastronomie, ale dá nám nahlédnout do vztahu mezi otcem a dcerou.

Hlavními představiteli dokumentárního cestopisného seriálu budou herec a foodie celebrita Lukáš Hejlík a jeho dcera Klára Hejlíková.

Oba sdílejí vášeň pro dobré jídlo a cestování. Rádi poznávají zajímavou architekturu, design, foodie scénu, neobvyklá místa nebo ubytování. Na svých cestách se navíc budou potkávát s lidmi, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Spolu s diváky je budeme provázet nejen po české foodie scéně, ale především na cestě za poznáním sebe samých. Jednotlivé díly se budou věnovat aktuálním tématům z oblasti foodie scény, ekologie nebo urbanismu.

▲ Natáčení série Spolu & Hladoví (foto: HBO)

Režisérem Max Original série Spolu & Hladoví je Matěj Chlupáček, držitel Českého lva, který už s HBO Europe spolupracoval na druhé sérii Terapie, společně s režisérem Petrem Zelenkou nebo celovečením filmu Polednice.

Hanka Kastelicová, VP and Executive Producer, Documentaries, HBO Max k sérii dodává: “Jsem velmi ráda, že s příchodem HBO Max budeme mít možnost rozšířit naší nabídku o nové projekty pro širokou diváckou obec. Poprvé se v České republice a na Slovensku, a vlastně i v širším regionu Střední Evropy, pouštíme do populárního žánru dokumentárního cestopisného seriálu. Hlavní protagonisté pořadu Spolu & Hladoví nás zavedou do mnoha známých i skrytých koutů Česka a přesvědčí nás o tom, jaká skvělá dobrodružství může zažít táta se svou dospívající dcerou.“

▲ Natáčení série Spolu & Hladoví (foto: HBO)

Tereza Polachová, producentka HBO Max, za kterou stojí celá řada úspěšných projektů (jakými jsou Hořící keř, Pustina, Až po uši nebo Bez vědomí) dokumentární sérii představuje takto: „ Naším cílem nebylo jen ukázat zajímavá místa v Čechách a na Moravě, popř. dát tipy na to, kde se dobře jí a pije. Ambicí Spolu & Hladoví je ukázat, jak se dá spolu a kvalitně trávit byť omezený čas. Doufáme, že v dnešní uspěchané a na mezilidské vztahy náročné době bude Spolu & Hladoví nápaditým vodítkem nejen pro rodiče ale i jejich děti .“

Producentka ze společnosti Barletta, Maja Hamplová k projektu z dílny Max Original říká: „ Jsme moc rádi, že jsme dostali možnost znovu spolupracovat s HBO Europe. Podílet se na výrobě tohoto specifického a u nás dosud ojedinělého formátu je pro nás velká výzva. Zvláště v době pocovidové, kdy se lidem uzavřela možnost cestovat na jejich oblíbená místa v Čechách I mimo ně. Dalším důležitým tématem, které nás zaujalo, je téma rodičovství. Jak se hledá cesta k někomu, kdo se mění každý den před očima, kdo roste závratnou rychlostí a držet s ním krok je težší a těžší? A naopak - jaké je to vyrůstat, když tomu dospělému vedle sebe moc nerozumíte a on nerozumí vám? I díky naším hrdinům zjišťujeme, že společné zážitky, jídlo a láska dokáží spoustu propastí překlenout .“

„ Co 14 dní si k sobě s mou dcerou Klárou hledáme cestu, ale když vyrazíme do přírody a nebo zajdeme na skvělé jídlo, smějeme se a poznáváme se. Na našich cestách jsou i chvíle hlubokého významného ticha, ale pokaždé přeháňce vyjde zase slunce. Plány na naše cesty dávám dohromady na poslední chvíli, ale takhle dáváme těm našim prodlouženým víkendům opravdu dobrodružný rámec. Uvědomuji si, že za několik měsíců bude Klára na střední škole a na naše výlety už nebude mít vůbec náladu, proto se snažím si to s ní náležitě užít. Objevujeme společně Česko, ale hlavně nás dva. A jde nám to myslím skvěle, každých čtrnáct dní, když můžeme být spolu a hladoví ,“ dodává Lukáš Hejlík.

zdroj: HBO