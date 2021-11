Vánoce na ČT: Jak si nevzít princeznu i osvědčená klasika

02.11.2021 14:40

DNES!

Česká televize připravila na vánoční svátky bohatý program složený z programových novinek i osvědčené klasiky. Diváci se mohou těšit na novou štědrovečerní pohádku Jak si nevzít princeznu ale i na klasické pohádky jako Anděl Páně nebo Tři oříšky pro Popelku.

Pro neslyšící diváky je připravena nová pohádka ve znakovém jazyce O kouzelné rybí kostičce. Na silvestra se diváci mohou těšit na Největší flám s Jiřinou Bohdalovou a Nový rok uzavře minisérie Marie Terezie pátým, finálním dílem.

▲ Tři sudičky v pohádce Jak si nevzít princeznu (foto: ČT)

Ústřední dvojici štědrovečerní pohádky Jak si nevzít princeznu spojuje, že se chtějí zbavit údělu, který jim předpověděla sudba. Princ Leopold je hloubavý a rozvážný. Hodně času tráví studiem. Princezna Josefína má v sobě živelnost a rebelství, jedná rychleji, než přemýšlí. „ Nejlépe fungují vedle sebe, nejzábavnější jsou ve střetu ,“ říká Marek Adamczyk a Anna Fialová jej doplňuje. „ Celou dobu se snaží svatbě zabránit. Samozřejmě to ale představuje takové to, co se škádlívá, to se rádo mívá .“

Důležitou roli hybatele děje mají tři sudičky, které ztvárnily Iva Janžurová, Daniela Kolářová a Naďa Konvalinková. „ Nejde pouze o dokonalé pohádkové postavy, ale mají i věci, které si řeší mezi sebou, tudíž je musely ztvárnit fenomenální herečky, aby vynikly nad všemi ostatními ,“ vysvětluje výběr hvězdného tria režisér Karel Janák. V předpremiéře se štědrovečerní pohádka poprvé představí v listopadu v rámci pilotního prvního ročníku festivalu Variace 2021, který společně pořádá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Česká filharmonie.

Silvestr diváci České televize oslaví ve společnosti oblíbených zábavních pořadů. Zázraky přírody oslaví konec roku jubilejním stým dílem a i Karel Šíp natočí speciální díl Všechnopárty. Připraven je také jedinečný silvestrovská pořad a oslava 90. narozenin legendární české herečky. Největšího flámu s Jiřinou Bohdalovou se zúčastní například Marek Eben, Lucie Bílá, Boleslav Polívka, Hana Zagorová nebo Milan Kňažko.

▲ Marie Terezie (foto: ČT)

Příběh rakousko-uherské panovnice Marie Terezie vyvrcholí finálním dílem na Nový rok. Hlavní hrdinku si tentokrát zahrála herečka Ursula Straussová. Z českých a slovenských herců se diváci opět mohou těšit na Vojtěcha Kotka, Davida Švehlíka, Tatianu Pauhofovou nebo Igora Bareše.

Česká televize připomene deset let od úmrtí prvního českého prezidenta snímkem Havel režiséra Slávka Horáka. Televizní premiéru bude mít také film Agnieszky Hollandové Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Snímek získal pět Českých lvů a byl vybrán do užšího výběru Cen Akademie (Oscar) v kategorii cizojazyčný film.

Dětská stanice České televize nabídne mnoho příběhů se sváteční tematikou a obohatí vysílání převážně animovanými tituly. Na webu Déčka spustí ve středu 1. prosince svůj interaktivní Adventní kalendář, který návštěvníky přenese na zasněžené vánoční trhy na nádvoří středověkého hradu.

Tradicí, která trvá už třicet jedna let, jsou Adventní koncerty České televize. I letos podpoří veřejná sbírka čtyři neziskové organizace.