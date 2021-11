Milan Štěrba posilou týmu Nova Sport

12.11.2021 14:26

Na nově vzniklé místo šéfkomentátora a vedoucího fotbalové sekce míří Milan Štěrba. Zkušený komentátor a moderátor bude mít na starosti rozvoj talentů, nasazování komentátorů a moderátorů fotbalových studií, dramaturgii studií a pořadů, a i nadále bude pokračovat v komentátorské profesi.

Milan Štěrba je zkušeným fotbalovým komentátorem a moderátorem. Za sebou má více než 15letou praxi v komentování utkání české nejvyšší soutěže, ale i Ligy mistrů UEFA a dalších významných soutěží. Ve fotbalovém prostředí se pohybuje celý život, působil i jako fotbalový trenér a komentování je jeho splněným dětským snem. Mimo fotbal má také zkušenost s právem a je absolventem Právnické fakulty UK.

▲ Milan Štěrba (foto: TV Nova)

„ Je to pro mě obrovská výzva, na kterou se ovšem moc těším. Čeká mě teď trochu jiná role, než na kterou jsem byl doposud zvyklý. Je to pro mě rozhodně další důležitý krok v mojí kariéře. Doufám, že to zvládnu se ctí a budu pro sportovní redakci přínosem ,“ dodává Milan Štěrba.

„ Jsme si jisti, že Milan bude posilou našeho týmu. S novými kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4 je zápasová porce obrovská, příležitostí k tomu se ukázat bude mít hodně. Už se moc těšíme na spolupráci. Premiéru si odbude už v neděli při komentování tradičního derby v italské Serii A mezi milánským AC a městským rivalem Interem ,“ říká šéfredaktor sportu TV Nova Dušan Mendel.

zdroj: Nova