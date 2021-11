Slovenská reprezentace exkluzivně na Sport1 a Sport2 až do roku 2028

12.11.2021 11:36

Díky dohodě mezi UEFA a společností AMC Networks International - Central and Northern Europe, která provozuje stanice Sport1 a Sport2, budou v letech 2022 až 2028 na Sport1 exkluzivně vysílány slovenské fotbalové zápasy živě.

AMC navíc zajistila balík zápasů kvalifikace na ME a zápasů Ligy národů UEFA na dalších šest let.

Sport1 a Sport2 získaly exkluzivní práva na živé vysílání 30 zápasů slovenské fotbalové reprezentace v letech 2022 až 2028. Balíček bude zahrnovat kvalifikační zápasy na UEFA EURO 2024 a UEFA EURO 2028 i FIFA mistrovství světa 2026, stejně jako přátelské zápasy Ligy národů UEFA. Slovenská reprezentace se poprvé objeví na stanici Sport1 v červnu 2022, kdy odstartuje Liga národů UEFA 2022-23. Losování se uskuteční 16. prosince ve švýcarském Montreux. Slovensko se zúčastní Ligy C a bude vylosováno z prvního koše. Kvalifikační kola na UEFA EURO 2024 v Německu se uskuteční mezi březnem a listopadem 2023 a play-off v březnu 2024, zatímco kvalifikační rozpisy na další dva světové turnaje (FIFA mistrovství světa 2026 a UEFA EURO 2028) ještě nejsou definitivní.

▲ Fotbal (foto: Pexels)

Kromě rozšiřující se nabídky prodloužila AMC NI CNE spolupráci s UEFA do roku 2028 na všechny ostatní kvalifikační zápasy a zápasy Ligy národů UEFA. To znamená, že během následujících šesti let Sport1 a Sport2 zůstanou kanály na Slovensku a v České republice, které budou vysílat všechny zápasy UEFA v rámci zápasů národních týmů UEFA. Budou to jediné kanály, které budou vysílat nejsilnější národní týmy v Evropě. Balíček bude obsahovat celkem 1 500 zápasů, přičemž nejlepší zápasy budou vysílány živě v každý den zápasu stejně jako zpravodajství o české reprezentaci.

„ Jsme nesmírně hrdí, že můžeme i před našimi televizními obrazovkami povzbuzovat slovenské reprezentanty. Těšíme se, že se jim bude dařit v kvalifikačních kolech a v Lize národů UEFA! Tato akvizice je pro nás obrovským přínosem. Dále zvýší počet námi vysílaných lokálních televizních fotbalových zápasů v České republice i na Slovensku. To je pro diváky milující fotbal nezbytností. Nezapomínejme, že v aktuální Evropské lize UEFA a konferenční lize UEFA máme pokryty i zápasy Jablonce, Slavie Praha a Sparty Praha ,“ řekl Marcel Mareš, Country Manager AMC NI, který dodal: „ Je to významná investice koupit taková prémiová sportovní práva, ale víme, že národní týmové zápasy, klubové pohárové zápasy i dobrý závod F1 jsou nezbytností pro všechny sportovní fanoušky .“

Stanice Sport1 a Sport2 vysílají zápasy Ligy národů UEFA, kvalifikace na UEFA EURO, Evropské ligy UEFA a Evropské konferenční ligy UEFA, ale také přenosy z Formule 1, slovenské hokejové Tipos Extraligy, CHL, KHL, SHL, fotbalových pohárů Copa del Rey, Coppa Italia a zápasů házenkářské Ligy mistrů EHF a Evropské ligy EHF.

zdroj: AMC