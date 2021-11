Vánoce na TV Prima: pohádky, tv premiéry i filmové evergreeny

11.11.2021 13:55

Televize Prima přichází i letos s bohatou programovou nadílkou, ve které si jistě vybere každý člen rodiny. Navazuje tak na svoji hvězdnou podzimní sezónu. Chybět samozřejmě nebudou oblíbené české pohádky, klasické vánoční tituly, ale ani řada filmů, které se objeví v televizní premiéře.

Pohádkový maraton odstartuje již první adventní neděli 28. listopadu ve 20.15 televizním premiérovým uvedením Princezny zakleté v čase, která se v kinech setkala s nevídaně pozitivním přijetím.

V neděli 5. prosince ve 20.15 naváže pohádka s hvězdným obsazením Když draka bolí hlava. Při jejím sledování mohou diváci mimo jiné zavzpomínat na Karla Gotta, který si v ní zahrál jednu z hlavních rolí.

▲ Pohádka Princezna zakletá v čase (foto: FTV Prima)

Večer 22. prosince bude uveden oblíbený český filmový muzikál s hvězdným hereckým obsazením Noc na Karlštejně. Pravá pohádková smršť přijde v čase Vánoc. Ráno před Štědrým dnem čeká na diváky televizní premiéra česko-německé pohádky Unesená princezna a večer bude kralovat vysílání nezapomenutelná a nestárnoucí Pretty Women. A na samotný Štědrý den to propukne.

Odpoledne se budou moct všichni zvědavci v pohádce Hurvínek a kouzelné muzeum přesvědčit o tom, že i Hurvínek je kluk jako každý jiný, a ani jeho tedy neminul svět počítačových her. Poté již navážou pohádkové klasiky - Kouzelný měšec a Sedmero krkavců. A Štědrý den by nebyl štědrý, kdybychom se večer nepodívali, jaké to je být Sám doma. Poté nahlédneme spolu s Michaelem Douglasem a Robertem de Niro do Vegas ve filmu Frajeři ve Vegas.

První svátek vánoční přinese na obrazovku noblesu první republiky, a to ve filmech Dívka v modrém (v 9.10) a Prstýnek (ve 13.00). Pak naváže v 16.55 Pyšná princezna. Večer se pro změnu ztratíme v New Yorku se snímkem Sám doma II. Pozitivní vibrace a sladkou příchuť přinese snímek Čokoláda s Johnnym Depem v hlavní roli, který půjde do vysílání hned poté (ve 22.40).

▲ Pohádka Podlední bohatýr (foto: FTV Prima)

Druhý svátek vánoční nezůstane tomu prvnímu, co se programu týče, nic dlužen. Ráno se opět můžeme přesvědčit o kouzlu starých českých filmů. Roztomilý člověk k nám přijde hned v 8.35. Po něm bude ve 12.15 na řadě klasika podle předlohy Boženy Němcové, Babička. Pak si přijdou na své milovníci Leonarda DiCapria - Muže se železnou maskou uvede Prima ve 14.10. Následovat budou pohádky Panna a netvor a s Čerty nejsou žerty. Není nad to se zasmát - proto je na tento večer připravena do vysílání i komedie Slunce, seno, jahody (ve 22.15).

Mezi svátky čeká diváky televize Prima několik premiér. Například thriller plný humoru Mrazivá pomsta (29. 12.), zatím nejúspěšnější ruská moderní pohádka Poslední bohatýr (30. 12.) či na Nový rok filmy Podfukářky nebo Gentlemani.

A co silvestr na obrazovce TV Prima? Bude především ve znamení českých evergreenů. Diváky čekají Král králů (v 10.40), Šíleně smutná princezna (ve 12.40), Tři chlapi na cestách (ve 14.30), Slunce, seno, erotika (v 16.30) a film Kdo chce zabít Jessii? (v 18.25), který letos oslaví 55. výročí.

Silvestrovský večer se již klasicky ponese na vlně zábavy a humoru. Na 20.15 je připraveno speciální vysílání show 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka, kde hosté ve složení Veronika Žilková, Eva Burešová, Milan Šteindler a Zdenek Pohlreich pohovoří nejen o svých vánočních příhodách. Následovat bude Silvestrovská Partička - jak jinak než se silvestrovskou tematikou. K půlnočnímu přípitku diváky dovede pořad Česko Slovensko má silvestra, který připomene to nejlepší z letošního ročníku soutěže Česko Slovensko má talent.

Na Nový rok se mohou diváci těšit např. na pohádky Princ a Večernice (ve 12.55), Sedmero krkavců (v 16.45) a na klasiku všech klasik Limonádový Joe (ve 14.40). Na večer jsou pak zařazeny premiéry filmů Podfukářky (ve 20.15) a Gentlemani (ve 22.15).

České pohádky

28. listopadu 20.15 Princezna zakletá v čase

5. prosince 20.15 Když draka bolí hlava

23. prosince 7.00 Unesená princezna

24. prosince 13.45 Hurvínek a kouzelné muzeum

24. prosince 15.45 Kouzelný měšec

24. prosince 17.48 Sedmero krkavců

25. prosince 16.55 Pyšná princezna

26. prosince 16.55 Panna a netvor

26. prosince 20.15 S čerty nejsou žerty

27. prosince 20.15 Šíleně smutná princezna

28. prosince 20.15 Princ a Večernice

Premiéry filmů

23. prosince 7.00 Unesená princezna

29. prosince 22.15 Mrazivá pomsta

30. prosince 20.15 Poslední bohatýr

1. ledna 20.15 Podfukářky

1. ledna 22.15 Gentlemani

České novodobé filmy

10. prosince 20.15 Perfect Days

11. prosince 16.55 Padesátka

17. prosince 20.15 Svatá čtveřice

2. ledna 20.15 Vybíjená

Původní silvestrovská tvorba

31. ledna 20.15 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka

31. ledna 21.20 Silvestrovská Partička

31. ledna 22.24 Česko Slovensko má silvestra

zdroj: FTV Prima