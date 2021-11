28,2E: Odstartoval vánoční hudební kanál BoXmas. Je FTA

10.11.2021 13:46

DNES!

Blížící se vánoční svátky se rozhodl připomenout provozovatel britské hudební televize Box TV, společnost The Box Plus Network. The Box, jeden z tématických hudebních kanálů provozovatele se představil v dočasném svátečním vizuálu a obsahu jako BoXmas.

BoXmas se snaží diváky nalákat na skvělou předvánoční pohodu. Divákům přináší ty největší vánoční a zimní hity z několika dekád. Pro zadavatele reklamy je to příležitost oslovit diváky se speciální nabídkou a inspirací na vánoční dárky.

▲ BoXmas - záběr z příjmu stanice

BoXmas vysílá na původní pozici televize The Box. Stačí proto vyhledat pozici této stanice. Přelaďování proto není nutné.

Stanice BoXmas vysílá volně ( FTA) a díky silnému evropskému svazku satelitu Astra 2G je vysílání dostupné nejenom na britských ostrovech ale také v oblasti střední Evropy s parabolami malých rozměrů (od 60 cm).

Vedle BoXmas se ve svátečním balení vysílá i britská verze MTV Classic. Stanice se nyní jmenuje MTV XMAS. Tento program je zakódován systémem Videoguard a dostupný jen pro abonenty Sky UK.

technické parametry - BoXmas:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,265 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA