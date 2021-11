Programy JOJ budou v DVB-T nadále zadarmo

09.11.2021 19:26

DNES!

Na klasickou pozemní anténu bude možné i nadále přijímat programy slovenské komerční skupiny JOJ. Ta se dohodla s provozovatelem pozemního vysílání, společností Towercom, na nové smlouvě.

Diváci pozemního vysílání mohou i v nadcházejících třech letech přijímat bezplatně programy JOJ, JOJ PLUS a WAU a to v klasickém SD rozlišení. Stávající smlouva vyprší na konci tohoto roku. Nová umožní šíření stanic do konce roku 2024.

▲ Grafika JOJ (foto: JOJ)

" JOJ Group se dohodla se společností Towercom na prodloužení smlouvy o šíření jejich tří stanic v DVB-T. Televize JOJ, Plus a Wau zůstávají dostupné bezplatně, pro každého diváka, prostřednictvím vysílání přes anténu ," potvrdila televize JOJ ve vyjádření pro portál Živé.sk.

Vedle trojice vyjmenovaných stanic skupiny JOJ se v pozemním vysílání na Slovensku vysílají i další stanice provozovatele - JOJ HD, JOJko a JOJ Cinema HD. Ty jsou ale součástí placené služby Plustelka. Zatím zadarmo je dostupný i nový sportovní kanál JOJ Šport HD.

Bezplatně mohou diváci v pozemním vysílání přijímat ještě další stanice - Jednotka (HD), Dvojka (HD), Trojka (HD) a TV Lux HD.