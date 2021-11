SMIT s certifikací CI Plus 2.0 na USB

11.11.2021 11:11

DNES!

Čínská společnost SMIT, známá svými moduly CI/CI+, uvádí, že na základě navrženého SoC implementuje pokročilou zabezpečenou technologii CAS a nejnovější technologii CI Plus (CI+) na rozhraní USB jako novou generaci modulů CAM pro provozovatele placené televize.

Standard USB je nejdůležitější změnou CI Plus 2.0. Je to konec klasických modulů PCMCIA pro pay-tv?

Díky tomuto známému univerzálnímu rozhraní USB nebudou mít zákazníci žádné problémy se snadnou instalací. Vzhledem k tomu, že téměř každý moderní televizor a také digitální přijímač má konektor USB, nebude již nutné mít rozhraní CI. Standard CI Plus 2.0 může poskytnout rychlou integraci, bezpečný a nákladově efektivní produkt, který poskytuje abonentům placené služby operátora bez digitálního přijímače.

▲ Představen CI+ 2.0 CAM pro rozhraní USB (foto: SMIT)

CI Plus 2.0 CAM již nevypadá jako standardní modul CI (PCMCIA) a umožňuje flexibilnější přizpůsobení pouzdra pro provozovatele OEM.

Je třeba dodat, že nový CAM "modul" na USB má své výhody na trhu placené televize v porovnání s přijímačem (STB), jako je větší integrace s televizorem, méně kabelů, méně dálkových ovladačů, malý rozměr z hlediska logistiky, úspory energie atd.. Kromě toho obsahuje technologii HbbTV, je možné poskytovat hybridní služby a uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek téměř jako u klasického digitálního přijímače (pozemní, kabelový, satelitní).

Brenda Baiová, viceprezidentka SMiT pro oblast S&M, k tomu uvedla: "Jsme velmi hrdí na to, že máme na pultech operátorů k dispozici první CAM CI Plus 2.0. S připojeným chytrým televizorem konečně vstupuje do nové éry produktů CAM. Jsme připraveni tento kompaktní, moderní, bezpečný a funkční výrobek od nynějška dodávat na trh."

zdroj: satkurier.pl + SMIT