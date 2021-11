Grónsko: V záři ledu na Prima ZOOM

09.11.2021 09:06

Grónsko, největší ostrov na světě, leží v Severním ledovém oceánu mezi Kanadou a Islandem a má nejblíže k severnímu pólu. Ostrov je dánským autonomním územím od roku 2009 a je na Dánsku finančně závislý. Přes 80 % povrchu Grónska tvoří led.

V zemi se na 1,7 milionu kilometrů čtverečních rozkládá jediný souvislý pevninský ledovec na severní polokouli. Kontinentální drift kdysi vyzvedl mohutné horské pásmo podél pobřeží. Vnitrozemí, které je obtížně přístupné, pokrývá silná vrstva ledu. Světové klima závisí na Grónsku. Klimatické změny však vedou k pozvolnému tání ledovce. Ledovec obsahuje 10 % zásob sladké vody na světě. Roztání ledovce by způsobilo zvednutí světových oceánů o 7 metrů. Odsolení vody by pravděpodobně poškodilo celý mořský ekosystém.

▲ Diskobucht Wale (foto: FTV Prima)

Vědce sem láká bohatá biodiverzita Severního oceánu, a především přítomnost dosud neprozkoumaného žraloka grónského, který se může dožít až 600 let. Život v Grónsku formuje a určuje příroda. V Aasivissuitu se ledovec stýká s tundrou. Kraj byl po tisíce let lovištěm Inuitů a v roce 2018 byl zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Inuité osídlili ostrov před tisícem let. Lov tuleňů, narvalů, sobů karibu a ryb patří v Grónsku k životnímu stylu a je otázkou přežití. Inuité vždy ze svého úlovku zpracují naprosto vše. Záliv Disko u stejnojmenného ostrova často navštěvují keporkaci, které sem přitahuje dostatek planktonu, a především krillu.

Jediným vnitrozemským městem je Kangerlussuaq a je známé svým letištěm. V Grónsku je minimum silnic a převládá letecká a námořní přeprava. Na severu ostrova leží město Qaanaaq, které je nejsevernější inuitskou osadou na světě. Život na polárním kruhu se však mění. Léta se prodlužují a často vznikají požáry, které se šíří pod zemí. Dopady globálního oteplování jsou v Grónsku zvlášť patrné.

