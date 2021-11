ČT točí Místo zločinu České Budějovice

16.11.2021 13:25

Po Plzni a Ostravě se nyní zločin stěhuje do Jihočeského kraje. Právě tam totiž Česká televize roztočila novou třináctidílnou řadu kriminálního seriálu Místo zločinu České Budějovice. Policejní tým vyšetřující jednotlivé případy tvoří David Novotný, Judit Bárdos, Leoš Noha, Filip Březina a posila z Ostravy, Pavla Beretová.

„ Přesto, že má seriál v názvu jméno jihočeské metropole, nepůjde o klasickou městskou detektivku. Naopak, naší snahou je strávit co nejvíce času venku v krajině nebo v menších městech a ukázat ikonická místa spojená s tímto regionem. Malebnost a klid jihočeské krajiny je postavena do kontrastu se zločinem, povětšinou banálním, brutálním a zbytečným ,“ říká kreativní producent ČT Jan Lekeš a producent Martin Froyda jej doplňuje: „ Natáčíme po celém kraji. Začali jsme na Šumavě, ale byli jsme i v Táboře, Třeboni, Českých Budějovicích nebo na Lipně. Některé z epizod vycházejí opět ze skutečných kriminálních případů, ale nejsou všechny z této lokality. Zjistili jsme, že jižní Čechy jsou z kriminalistického hlediska klidnější .“

▲ Judit Bárdos a David Novotný (foto: ČT)

Hlavní postavou seriálu je šéf vyšetřovacího týmu Karel, kterého hraje David Novotný. Jako vedoucí je oblíbený, ale zároveň přísný. Naprosto přesně ví, co chce. Karel je ale také muž s jedním tajemným místem v minulosti, které souvisí dobou, kdy ještě sloužil ve vojenské kontrarozvědce. Nepřímo zavinil vážné zranění kamaráda, který pak skončil jako invalida. Ve třetí řadě se diváci mohou těšit i na Pavlu Beretovou v roli Emy Grodské. Z Ostravy je převelena do Českých Budějovic a nastoupí rovnou na místo šéfky tamní kriminálky. Je to však postavení, které je více politické a Ema by se nejraději začlenila zpět mezi operativce a vyšetřovatele.

▲ David Novotný a Jan Novotný (foto: ČT)

Mladou generaci kriminálního týmu tvoří inspektorka Jana Šímová a Petr Braun. Jana je v práci odtažitá drsná holka, mezi chlapy z kriminálky se cítí ale jako ryba ve vodě. Má skvělou kondici a sníženou schopnost vnímat strach. Je disciplinovaná, snaživá, ctižádostivá, ale bez velké empatie ke svému okolí. „ Obléká se trochu jako kluk, nechce být výstřední a vyčnívat z davu. Má i své tajemství, ale to zatím nemohu prozradit ,“ říká představitelky Jany, herečka Judit Bárdos. Její kolega Petr je nováčkem. Je bystrý, ale bez větších zkušeností, trochu rozmazlený a kolegové si z něj utahují. Velmi se ale libí ženám. „ Dosud jsem hrál spíše vrahy. Teď si užívám, že jsem na té dobré straně. Petr je nejmladší člen naší kriminalistické skupiny. Na něco má sice talent, ale je to nejčastěji on, kdo v týmu udělá chybu ,“ popisuje jeho představitel Filip Březina.

▲ David Novotný a Filip Březina (foto: ČT)

Filmaři začali natáčet v říjnu. Mají za sebou podzimní scény, ale do Jihočeského kraje se ještě za zimním počasím vrátí, a to v polovině ledna. Následně plánují točit i na jaře a zkraje léta. Předchozí série, Místo zločinu Plzeň i Místo zločinu Ostrava, sledovalo shodně v průměru přes 1,3 milionu diváků starších patnácti let.

zdroj: ČT