Prima COOL startuje novou show Výměna aut

30.11.2021 11:19

DNES!

Žena ani auto se nepůjčují - říká v jednom z dílů nového pořadu Prima COOL s názvem Výměna aut limited edition jeho moderátor Ezy. V případě této zábavné show to platí tak napůl. V každé epizodě si totiž Ezy se svým VIP hostem vymění auto a podrobí ho detailní prohlídce, testovací jízdě, možná pochválí, možná zkritizuje.

Na oplátku hostovi půjčí něčím výjimečné nebo překvapivé vozidlo. Každou VIP osobnost také čeká auto-úkol, například vyzvednout nadměrný náklad, vyzvednout jídlo v drive thru, zaparkovat v úzké ulici a podobně. Díl pak vždy uzavře odměna pro hosta v podobě projížďky na závodní dráze. A kteří VIP hosté si s Ezym auto vymění? Diváci se mohou těšit na Libora Boučka, Mariána Čekovského, Jana Komínka, Matěje Rupperta a další. Pořad Výměna aut limited edition vysílá Prima COOL od 1. prosince každou středu ve 21.20.

▲ Výměna aut limited edition (foto: FTV Prima)

Ezy, vlastním jménem Ezdráš Egon Hýbl, je milovníkem a velkým znalcem aut. Také je to ale zpěvák, skladatel, textař, herec, moderátor a frontman skupiny Ezyway. Jako herce jste ho mohli zahlédnout coby svérázného taxikáře ve filmu Petra Kolečka Přes prsty nebo kuchaře v kultovní Lajně. V obou případech prokázal slušný komediální talent. Nejvíc ho však lidé znají jako průvodce velmi populární řadou videí na YouTube s názvem Výměna aut, ve kterých se mimo jiné věnuje radám a tipům okolo aut.

Ezy totiž se svým otcem založil a provozuje úspěšnou firmu na úpravu a tunnig vozidel. Díky uvěřitelnosti, odbornosti a zábavnosti si jeho obsah našel velké množství fanoušků a ve svém oboru má neskutečný zásah. Nyní s internetovým hitem přichází na obrazovky stanice Prima COOL!

▲ Výměna aut limited edition (foto: FTV Prima)

Rozhovor s Ezym:

O co v novém pořadu půjde? Na co se diváci mohou těšit?

Jde o nový styl zábavné show, která velmi dobře funguje na sociálních sítích. Princip je jednoduchý - host od nás dostane na celý den nevšední auto, například veterána nebo supersport, a on nám zase půjčí svoje. Zároveň od nás dostane úkol a na konci pořadu se musí utkat na trati se závodním autem a urvat co nejlepší čas.

Co vás na pořadu baví nejvíc?

Mám plnou svobodu. Můžu před kamerou dělat svůj styl humoru, testovat auta, a zároveň se potkávám s hosty a dozvídám se, co je na autech baví. Pro mě jsou auta jako lidé. Je to můj život, s tatínkem máme svoji autodílnu, takže tento pořad je mým druhým domovem.

Čí auto vás nejvíc překvapilo a proč?

Nejvíce auto Mariána Čekovského... Ale počkejte si na to v televizi, ten díl bude úžasný!

Kdybyste si mohl vybrat kteroukoli světovou osobnost a půjčit si její auto, kdo by to byl?

Málokdo ví, že Jamiroquai je milovníkem aut a má krásnou sbírku! Navíc dělá muziku, kterou jako zpěvák miluji, takže bych si s ním měl rozhodně co říct.

zdroj: FTV Prima