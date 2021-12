Rádio Zoner Underground Network odstartovalo v DAB+

01.12.2021 09:30

DNES!

Rozhlasová stanice Zoner Underground Network (ZUN) spouští 1. 12. 2021 testovací provoz v multiplexu Teleko DAB+ na vysílačích Praha - Strahov, Příbram - Hvězdárna, Olomouc - RCO, Zlín - Mladcová a Frýdek-Místek - Lysá hora.

Do běžného provozu by stanice měla přejít začátkem ledna 2022. Posluchači se mohou těšit na brzké rozšíření pokrytí do Brna, Jihlavy, nebo severních Čech.

Jak je z názvu patrné, partnerem projektu je společnost ZONER software, známá především svým programem pro správu a úpravu fotek, Zoner Photo Studio X.

▲ Rádio ZUN, logo (foto: ZUN)

Rádio ZUN se specializuje na současnou elektronickou taneční hudbu (nu-disco, soulful, jackin, deep, tech house) s důrazem na její kořeny a nezapomíná ani na žánry příbuzné, jako R&B, funk, soul a acid jazz.

Zprvu bude obsahem vysílání ZUN převážně hudební proud prokládaný jingly s okouzlujícím hlasem herce a dabéra Gustava Bubníka.

Do programu zařazuje ZUN od 6. 12. 2021 také pravidelný týdeník „SinglStory“ moderovaný herečkou a zpěvačkou Zuzanou Maxa, který je více jak rok vysílaný na Color Music Radiu FM. Pořad SinglStory se vrací do 80. a 90. let, a kromě neotřelých tehdejších hudebních novinek servíruje také zajímavé historické události konkrétního týdne historie.

ZUN nabídne rovněž v Česku dobře známý „Andrea Fiorino Mastermix“ a další pořady ze zahraniční produkce jako „Defected Radio Show“, „Traxsource LIVE!“, „Boiling Point Show“ DJ Low Steppa, nebo „Release Yourself“ od legendy taneční hudby Rogera Sancheze.