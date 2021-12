Dva nové sportovní HD kanály v NTV Plus

01.01.2022 00:03

Ve čtvrtek 30. prosince 2021 se nabídka ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus rozšířila o dva televizní programy ve vysokém rozlišení (HDTV) - Match! Bojec HD a Match! Strana HD.

Match! Bojec HD je televizní kanál věnovaný bojovým uměním. Vysílání obsahuje přenosy z hlavních světových zápasů a turnajů. Box, sambo, kickbox, bojová umění, smíšená bojová umění, zápas, judo a další. Vynikající sportovci, legendární kruhy, vzrušující souboje - bojové umění ve své nejčistší podobě.

Stanice je k dispozici v balíčku "Basic Online" (Bazovyj Onlajn), stejně jako v archivních balíčcích "Basic" (Bazovyj), "Basic West" (Bazovyj Zapad), "Basic Plus" (Bazovyj Plus), "All Inclusive 549" (Vse vklučeno 549) a "All Inclusive 999" (Vse vklučeno 999), "HD PLUS" a "Lite Plus" (Lajt Plus).

Match! Strana HD je ruský sportovní kanál. Ve vysílání Match! Strana HD se objevují hlavní ruské turnaje: národní šampionáty v atletice, plavání, gymnastice, biatlonu, volejbalu, házené, basketbalové zápasy VTB ligy a také mezinárodní soutěže, které se konají v Rusku.

Kanál je k dispozici v balíčku "Basic Online", stejně jako v archivních balíčcích "Basic", "Basic West", "Basic Plus", "All Inclusive 549" a "All Inclusive 999", "HD PLUS" a "Lite Plus".

Obě programové novinky jsou šířeny z evropské části Ruska ze satelitů na pozici 36°E.

technické parametry - Match! Strana HD:

• Express AMU1 (36°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

technické parametry - Match! Boets HD:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,823 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

zdroj: obob.tv