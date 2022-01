Rodinný seriál Špunti na cestě přijíždí na ČT1

04.01.2022 16:14

DNES!

Rodina Veselých se vydává na cestu po Česku. V autobusu značky Robur. A to i navzdory tomu, že takto si nikdo letní dovolenou ani v nejmenším nepředstavoval. Na obrazovky České televize přijíždí nový seriál Špunti na cestě s Miroslavem Donutilem, Tatianou Dykovou, Annou Polívkovou, Jiřím Langmajerem, Davidem Novotným.

První díl třináctidílné rodinné komediální série uvede ČT1 už tento pátek od 20:10 hodin.

„ Všechno napovídá tomu, že nás letos nečeká žádná ‚ladovská zima‘, tak doufám, že alespoň v pátek večer bude u televize letní pohoda a že si seriál užijí dospělí spolu s dětmi, protože Špunti na cestě jsou seriál opravdu rodinný a každý si tam najde svoje. Příběh zaujal a bavil plejádu českých herců v čele s Miroslavem Donutilem ,“ říká kreativní producent Josef Viewegh.

▲ Špunti na cestě. Na fotografii P. Gajdošíková a T. Dyková (foto: Marek Novotný)

Třináctidílná série začíná na konci školního roku, kdy se jak děti, tak rodiče těší na dovolenou v Chorvatsku. Bohužel souhrou několika událostí a rozhodnutí se výprava k moři ruší. Začíná tak nové dobrodružství. A vše nasvědčuje tomu, že nuda tyto prázdniny rozhodně nebude.

„ Na místech, kde rodina zastavuje, ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů, se jim dějí rozličné věci, které by se ale v podstatě mohly stát každému. Jde o seriál ze života, ale tím, že jde o humornou záležitost, se to celé posouvá k rodinné komedii ,“ doplňuje režisér Jiří Chlumský.

V hlavních rolích se představí Tatiana Dyková s Jiřím Langmajerem coby rodiče dvou dospívajících dívek a jednoho očekávaného přírůstku a Anna Polívková s Davidem Novotným v roli rodičů tří chlapců a jedné holčičky. „ Snažím se být vtipný, nenapjatý, s každým je to trochu jiné a většinou si empaticky najdu cestu. S Aničkou jsme byli vtipný pár a zbylo i pár chvil na filozofování ve volných chvílích. To se o mně ještě málo ví - filozofuji rád a jsem výtečný oponent ,“ vysvětluje David Novotný.

▲ Špunti na cestě (foto: Mikuláš Křepelka)

Dvě rodiny Veselých na cestě autobusem doprovodí Pavel Liška, Pavla Gajdošíková a Miroslav Donutil v roli Karla, starého bigbíťáka, bývalého bedňáka, zvukaře a produkčního. Zkušený herec měl zpočátku ze spolupráce s dětmi obavu, ale o dvě generace mladší kolegové jej přesvědčili: „ Jolana Jirotková, která ztvárnila Kačenku, co všechno dokázala! První dialog, který jsem s ní měl, jsem čekal, co bude, a ona to odříkala všechno, jak měla, a ještě se dívala na mě, jestli to zvládnu. Po scéně mi řekla: ‚Docela dobrý! ? Tady jsme nenatáčeli s dětmi. Ona byla tak laskavá, že točila s námi ,“ popisuje Miroslav Donutil.

Příběhy z rodinné dovolené uvidí diváci každý páteční večer až do začátku dubna.

zdroj: ČT