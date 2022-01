Záhady bermudského trojúhelníku na Viasat History

Bermudský trojúhelník je proslulá oblast, ve které se dějí záhady jak z nějaké fantazijní knihy. Zatím nikdo nedal uspokojivou odpověď na to, proč v těchto místech beze stopy mizí lodě i letadla.

Pojem „bermudský trojúhelník“ prosadil Vincent H. Gaddis v roce 1964, ale jak si později ukážeme, záhadná zmizení se v této oblasti děla už dávno předtím. Velmi populární začaly být příběhy z bermudského trojúhelníku v 70. letech. Piloti a navigátoři, kteří oblast proletěli nebo propluli bez újmy, začali hlásit záhadně nestandardní chování palubních přístrojů a ztrátu orientace.

Nejvíce tuto oblast proslavil spisovatel a záhadolog Charles Berlitz ve své knize s prostým názvem Bermudský trojúhelník

Ne všechny příběhy z bermudského trojúhelníku se však zakládají na pravdě. Na vlně mystérií se svezli i bajkaři, kteří na reálné situace začali nabalovat nepravdivé informace, až už vlastně nikomu nebylo jasné, co je pravda a co lež (zde je podobnost s dnešní dobou čistě náhodná).

K těm pravdivějším příběhům se řadí například už hlášení Kryštofa Kolumba, který v palubním deníku již koncem 15. století uváděl, že mu někde na neviditelné hranici mezi Floridou a Portorikem začal „šílet kompas“.

Dokumentární seriál BBC s názvem Záhady bermudského trojúhelníku popisuje i jiné, nám časově bližší situace. Ty zde postupně představí průvodci seriálem Rick Edwards a Ortis Deley, kteří se v jednom díle vydají třeba po stopách lodi amerického námořnictva USS Cyclops, která se zde beze stopy ztratila už v roce 1918 s 300 námořníky na palubě.

Ve stejném dílu se tvůrci seriálu zabývají i fenoménem tzv. deváté vlny (také darebná vlna či anglicky rogue wave), který patří k nejvíce smrtonosným jevům bermudského trojúhelníku. A přinášejí i příběh mladého rybáře z Baham, který se v bermudském trojúhelníku na 16 dní ztratil - a přežil to.

Další díl Záhad bermudského trojúhelníku sleduje osudy pěti letadel amerického námořnictva všeobecně známých jako Flight 19, která se v oblasti ztratila (jak jinak než beze stopy) v roce 1945. Průvodci seriálem si zde na vlastní kůži vyzkoušeli, jak snadno je možné ve vzduchu přijít o orientaci. A diváci se dozvědí, že i v dnešní době mohou být pro piloty hodně nebezpečné bouřky.

Rick si zároveň zjišťuje něco o dalším jevu s názvem fata morgána, kdy nabudete pocit, že se na určitém místě nacházejí předměty, které tam ve skutečnosti nejsou. Ačkoliv si fata morgánu spojujeme především s pouštním blouzněním dehydrovaných nešťastníků, projevuje se fata morgána i v bermudském trojúhelníku. A to za „vhodných povětrnostních podmínek“ ve formě „přízraků“ lodí plujících nad úrovní hladiny moře.

Díky seriálu, který přinese na naše obrazovky Viasat History, se diváci dostanou i pod hladinu, kam se kamera štábu vypraví k pozůstatkům letadla amerických vzdušných sil, které se zde zřítilo v roce 1963.

Kombinaci vražedných přírodních jevů, které se v oblasti bermudského trojúhelníku evidentně nakupily, završují hurikány, které se v této oblasti vyskytují víc než dost. Když se to celé zkombinuje s neviditelnými útesy, které se skrývají pod vlnami oceánu, začíná být jasné, proč právě tady mizí z hladiny statisticky nejvíce plavidel. Každopádně víte, že by do budoucna mohlo být možné hurikány předpovídat? Alespoň to tvrdí vědci, kteří zkoumají stalagmity v jeskyních souostroví Bermudy.

Ať už věříte na záhady či hledáte spíše racionálnější vysvětlení některých jevů, je dokumentární seriál Záhady bermudského trojúhelníku pořadem, který prostě musíte vidět

