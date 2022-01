CES 2022: Prestižní ocenění za inovace pro TCL

07.01.2022 11:15

DNES!

Společnost TCL Electronics oznámila, že si její produkty prezentované na veletrhu CES 2022 (Central Hall #17017, Las Vegas Convention Center, od 5. do 7. ledna 2022) získaly zaslouženou pozornost oborových organizací, jako jsou TWICE, Asia Digital Group a Europe Digital Group, ale také odborné veřejnosti a médií, a obdržely následující ocenění.

Prvním oceněním je “Innovation Award of Mini LED Display Technology“ pro televizor TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO. Druhým oceněním je “The Most innovative Award of The Year“ pro chytré brýle TCL NXTWEAR AIR a třetím oceněním je “Eye Protection Innovation Award of The Year“ pro tablet TCL NXTPAPER 10s.

Ocenění byla udělena dne 6. ledna v rámci oficiální události „Global Top Brands Award Ceremony“ sponzorované organizacemi TWICE Asia, Digital Group a Europe Digital Group.

▲ Oceněné produkty TCL (foto: TCL)

Televizor X925 PRO je prvním televizorem s nejnovější technologií podsvícení TCL Mini LED OD Zero™. Televizor ve formátu 85 palců s rozlišením 8K je postaven na technologii Mini LED a přináší revoluční výkon zobrazování, má ultratenký design a pohlcující audio systém kombinovaný se zážitky na platformě Google TV™. Navíc k úchvatnému výkonu obrazovky přidává audio zážitek, který definuje kvalitu poslechu v obývacím pokoji. Audio systém je poháněn reproduktory Onkyo pro prémiový pódiový zvuk se zpracováním zvuku Dolby Atmos® 3D pro zážitek, který diváka zcela obklopí.

TCL NXTWEAR AIR představuje novou generaci chytrých brýlí a nabízí přenosný filmový zážitek s ekvivalentem 140palcové obrazovky ze vzdálenosti čtyř metrů. Toto zařízení pozdvihuje zážitek ze sledování filmů, mobilních her nebo umožňuje kancelářskou práce z domova. S hmotností jen 75 g a standardními čočkami mají brýle NXTWEAR AIR navíc i dva páry měnitelných předních čoček pro pohodlí a styl.

Tablet TCL NXTPAPER 10s je navržen speciálně s ohledem na ochranu zraku a zavádí nové standardy do tohoto odvětví. Redukce modrého světla je v tomto případě nejdůležitější a zahrnuje jak hardwarové, tak softwarové řešení. Jeho displej s vlastnostmi papíru využívá deset ochranných vrstev, a přitom zachovává přirozené barvy. Displej získal certifikaci TÜV a redukuje modré světlo až o 50 %. Uživatelé ocení také čisté zobrazení z různých pozorovacích úhlů díky finální povrchové úpravě snižující odrazy okolí.

Poznámka: Dostupnost uvedených produktů se může lišit podle regionů a zemí.

zdroj: TCL