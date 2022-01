Novinky Orange TV: HGTV a Food Network HD

18.01.2022 19:29

Telekomunikační operátor Orange Slovensko rozšířil programovou nabídku služeb Orange TV cez kábel a Orange TV cez internet o další stanice. Do nabídky přidal programy z portfolia americké společnosti Discovery - konkrétně stanice HGTV a Food network HD.

Program HGTV (Home and Garden HD) je v tarifech Home/Go Optimal TV a Home/Go Premium) a stanice Food Network HD mohou sledovat zákazníci prémiového balíčku Discovery+ a služby "Všetky prémiové balíky".

▲ Rodina u televizní obrazovky (foto: Orange)

Vedle programových novinek operátor překlopil některé stanice do HD - konkrétně programy TLC, Discovery Channel (kterou zároveň přesouvá z prémiového balíku Discovery+ do TV paušálu Home/Go Optimal TV a Home/Go Premium) a Travel Channel. Pro klienty Orange TV cez internet překlápí do HD také stanici Folklorika.

od 14.1. do 28.2.2022 jsou v rámci volného vysílání pro všechny zákazníky Orange TV dostupné stanice z prémiového balíčku Discovery+ (Animal Planet HD, Discovery Science HD, DTX HD, Food Network HD, Travel Channel HD) a to bez ohledu na to, zda je mají klienti předplacené.