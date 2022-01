Eurosport před startem ZOH 2022 uvede dokument One Last Push

31.01.2022 11:55

DNES!

Sportovní kanál Eurosport uvede ještě před zahájením Zimních olympijských her 2022 v Pekingu sérii dokumentů a inspirativních pořadů, které diváky discovery+ a Eurosportu přiblíží příběhy účastníků her.

Dokument "One Last Push" zachycuje snahu olympijského vítěze ve skoku do dálky Grega Rutherforda z týmu Velké Británie z olympijských her v Londýně 2012, který se pokouší o návrat ze „sportovního důchodu“ změnou disciplíny. Díky tomu by se mohl stát teprve druhým mužem v historii, který kdy získal zlato na letních i zimních olympijských hrách.

▲ Z natáčení dokumentu One Last Push (foto: Discovery)

One Last Push, originální film Eurosportu, je exkluzivním dokumentárním filmem, který zachycuje vzestupy a pády v emotivním závodě s časem, v němž se Rutherford a jeho čtyřčlenný bobový tým pokoušejí kvalifikovat do Beijingu 2022.

V hodinovém dokumentu vystupují Rutherfordovi kolegové Lamin Deen, Joel Fearon, Ben Simons a Toby Olub, Ryan Letts, Sam Blanchet a Luke Dawes. Premiéru má na Eurosportu v celé Evropě (kromě Velké Británie) v úterý 1. února v 19:00 hodin.

Olympijské hry budou dostupné v Česku a na Slovensku na stanicí Eurosport a v aplikaci Eurosport Player, dále na veřejnoprávních sportovních kanálech ČT Sport a RTVS Šport.