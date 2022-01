Voyo má přes 350 tisíc předplatitelů

31.01.2022 10:41

DNES!

Streamovací video platforma Voyo přesáhla hranici 350 tisíc zákazníků. Na sociální síti LinkedIn o tom informoval Daniel Grunt, ředitel nových médií TV Nova a společnosti CME.

Provozovatel skupiny Nova se rozhodl významně investovat nejenom do lineárního vysílání ale také do své placené video služby Voyo a to do produkce pořadů vlastní tvorby uváděné pod značkou Voyo Originál. Jde například o tituly jako Guru, Iveta či oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě 2, která se od září přesunula z obrazovek TV Nova na placené Voyo.

Vedle pořadů, které byly vyrobené speciálně pro Voyo, mohou předplatitelé sledovat některé tituly ještě dříve, než je odvysílá TV Nova.